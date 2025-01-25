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Turizm Bakanlığı’nın Eski Bürokratı Yolsuzlukla İlgili Hazırladığı Rapor Sonrası Başına Gelenleri Anlattı

Turizm Bakanlığı’nın Eski Bürokratı Yolsuzlukla İlgili Hazırladığı Rapor Sonrası Başına Gelenleri Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 14:54

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri liyakatsizlik. Eş, dost, akraba atamalarıyla kurumların içi boşaltılırken, ihmalden doğan facialar felaket zincirlemesi olarak karşımıza çıkıyor. İhmal ve denetimsizlikle son olarak Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında karşılaştık. 'Otel denetlendi mi?', 'Yanan otele yangın yeterlilik belgesini kim verdi?' tartışmaları yetkililer tarafından birbirlerine atılan topa dönüşürken, tek dileğimiz 78 kişinin ölümüne neden olan sorumluların etkili ve emsal niteliğinde bir ceza alması.

'Kurumların içi boşaltıldı' demişken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TURAŞ A.Ş. eski Genel Müdürü Tayhan Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şimşek, Bakanlık'ta çalıştığı dönem kendisine bağlı birimlerle ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporunda yanlış giden noktaları ve görevi kötüye kullananları tek tek açıkladı. Şimşek, hazırladığı yolsuzluk ve usulsüzlük belgesi sonrasında başına gelenleri anlattı.

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Bolu Kartalkaya'daki yangın, Türkiye tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Geceliği 30 bin TL'yi aşan konaklama ücretine sahip otelde, ihmal nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti. Şimdi otel soruşturması sürerken, 78 kişinin ölümünden kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkması bekleniyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangın, Türkiye tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Geceliği 30 bin TL'yi aşan konaklama ücretine sahip otelde, ihmal nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti. Şimdi otel soruşturması sürerken, 78 kişinin ölümünden kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkması bekleniyor.

Bolu Belediyesi, suçu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atıyor. Bakanlık ise suçu yeniden Bolu Belediyesi'ne yönlendiriyor. Facia, kurumlar arasında adeta bir futbol maçına dönüşürken, 78 kişinin ölümünden sorumlu olanların emsal niteliğinde bir ceza alması hepimizin tek umudu.

Kurumların içi liyakatsizlikle boşaltıldı. İş bilmeyen kişiler, eş, dost, akraba kıyağıyla önemli görevlere getirildi; yaptıkları yolsuzluklara da gözler kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir süre genel müdür olarak görev yapan Tayhan Şimşek, hazırladığı bir yolsuzluk raporu sonrası başına gelenleri anlattı.

Kurumların içi liyakatsizlikle boşaltıldı. İş bilmeyen kişiler, eş, dost, akraba kıyağıyla önemli görevlere getirildi; yaptıkları yolsuzluklara da gözler kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir süre genel müdür olarak görev yapan Tayhan Şimşek, hazırladığı bir yolsuzluk raporu sonrası başına gelenleri anlattı.
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Tayhan, X hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta görev yaptığı dönemde kendisine bağlı birimler hakkında bir rapor hazırladığını dile getirdi.

Raporda yanlış giden noktaları ve görevi kötüye kullananları tek tek ifade eden Şimşek, raporu Bakan'ın talimatıyla hazırladığını da belirtti. Ancak Şimşek, raporu sunduktan sonra başına gelenleri şu sözlerle paylaştı:

"Raporumda, yanlış giden noktaları ve yetkisiz kişilerin yetkilerini kötüye kullandıklarını tek tek ifade ettim. Raporu sunduktan sonra evim basıldı, görevden alındım."

"Raporumda, yanlış giden noktaları ve yetkisiz kişilerin yetkilerini kötüye kullandıklarını tek tek ifade ettim. Raporu sunduktan sonra evim basıldı, görevden alındım."

“Ancak, raporu sunduktan sonra gece evim basıldı, bilgisayarıma ve aracıma el konuldu. Görevden alındım ve hakkımda soruşturmalar  açıldı. Dava açıldı

Hakkımda açılan dava, genel müdür olarak bana bağlı birimleri görev emri olmadan denetlediğim, bu denetimlerde harcamalar yaptığım (örneğin çay içmek, yemek yemek, araç kullanmak) gibi gerekçelere dayandırıldı.

Otel yangını sırasında ise birçok kişi beni arayıp yetkilerin kimde olduğunu sordu; ancak kimse ‘Nasılsın?’ demedi. Bu ülkede yanlışlara karşı durmak, mücadele etmek çoğu zaman bir anlam ifade etmiyor. Doğru bir şey yapmaya çalıştığınızda yalnız bırakılıyorsunuz ve kimsesiz hissediyorsunuz.'

Şimşek'e destek paylaşımları geldi:

Şimşek'e destek paylaşımları geldi:
twitter.com

'Olanlara samimiyetle çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Başlangıçta hala böyle kaliteli çalışmalar yapanlar var ne güzel derken sonu hüsran oldu. İnsanlar hep ocu bucu diye ayırıyorlar ama özüne bakınca biz aslında hep birlikte buyuz. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi tam olarak bu! 

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Umarım özverili çalışmalarınıza devam edersiniz ve güzel keyifli işlerle yol alırsınız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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