Turizm Bakanlığı’nın Eski Bürokratı Yolsuzlukla İlgili Hazırladığı Rapor Sonrası Başına Gelenleri Anlattı
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri liyakatsizlik. Eş, dost, akraba atamalarıyla kurumların içi boşaltılırken, ihmalden doğan facialar felaket zincirlemesi olarak karşımıza çıkıyor. İhmal ve denetimsizlikle son olarak Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında karşılaştık. 'Otel denetlendi mi?', 'Yanan otele yangın yeterlilik belgesini kim verdi?' tartışmaları yetkililer tarafından birbirlerine atılan topa dönüşürken, tek dileğimiz 78 kişinin ölümüne neden olan sorumluların etkili ve emsal niteliğinde bir ceza alması.
'Kurumların içi boşaltıldı' demişken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TURAŞ A.Ş. eski Genel Müdürü Tayhan Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Şimşek, Bakanlık'ta çalıştığı dönem kendisine bağlı birimlerle ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporunda yanlış giden noktaları ve görevi kötüye kullananları tek tek açıkladı. Şimşek, hazırladığı yolsuzluk ve usulsüzlük belgesi sonrasında başına gelenleri anlattı.
Bolu Kartalkaya'daki yangın, Türkiye tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Geceliği 30 bin TL'yi aşan konaklama ücretine sahip otelde, ihmal nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti. Şimdi otel soruşturması sürerken, 78 kişinin ölümünden kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkması bekleniyor.
Kurumların içi liyakatsizlikle boşaltıldı. İş bilmeyen kişiler, eş, dost, akraba kıyağıyla önemli görevlere getirildi; yaptıkları yolsuzluklara da gözler kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir süre genel müdür olarak görev yapan Tayhan Şimşek, hazırladığı bir yolsuzluk raporu sonrası başına gelenleri anlattı.
"Raporumda, yanlış giden noktaları ve yetkisiz kişilerin yetkilerini kötüye kullandıklarını tek tek ifade ettim. Raporu sunduktan sonra evim basıldı, görevden alındım."
Şimşek'e destek paylaşımları geldi:
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