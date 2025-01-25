Yangın Tüpüne Talep Patladı! Fırsatçılar Harekete Geçti: Bir Günde Yüzde 80 Zam Yaptılar

Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’inde ihmal nedeniyle 78 kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Geceliği 30 bin lirayı aşan otelin olası bir yangına karşı hiçbir önlem almadığı ortaya çıktı.

Yaşanan felaketin ardından işletmeler ve vatandaşlar yangın tüpüne rağbet gösterdi. Yangın tüplerine talep artınca fırsatçılar harekete geçti. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre yangın öncesi fiyatı 414 lira olan yangın tüpü bir günde yaklaşık yüzde 80 zamlandı. Kartalkaya’da yaşanan yangının ardından yangın tüpü fiyatı bir günde 735 TL’ye çıktı.

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