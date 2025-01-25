Yangın Tüpüne Talep Patladı! Fırsatçılar Harekete Geçti: Bir Günde Yüzde 80 Zam Yaptılar
Yangın Tüpüne Talep Patladı! Fırsatçılar Harekete Geçti: Bir Günde Yüzde 80 Zam Yaptılar
Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’inde ihmal nedeniyle 78 kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Geceliği 30 bin lirayı aşan otelin olası bir yangına karşı hiçbir önlem almadığı ortaya çıktı.
Yaşanan felaketin ardından işletmeler ve vatandaşlar yangın tüpüne rağbet gösterdi. Yangın tüplerine talep artınca fırsatçılar harekete geçti. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre yangın öncesi fiyatı 414 lira olan yangın tüpü bir günde yaklaşık yüzde 80 zamlandı. Kartalkaya’da yaşanan yangının ardından yangın tüpü fiyatı bir günde 735 TL’ye çıktı.
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Kartalkaya'daki otel yangınının yankısı ve acısı sürüyor. Soruşturmalar devam ederken tutuklu sayısı 9'a yükseldi. 78 kişinin can verdiği otel yangınında ihmaller yine gözler önüne serildi.
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Yangının ardından işletmeler ve vatandaşlar yangın tüpüne talebi patlattı. Yoğun talep olunca da bu durumu bazı satıcılar ne yazık ki fırsata çevirdi.
Yangın tüpünün fiyatı Kartalkaya’daki faciadan önce 414 liraydı. Ancak yangının ardından bu fiyat bir gün sonra 735 TL’ye yükseldi.
İş yeri güvenliği ürünleri satışı yapan Ramazan Bulut, yangın tüpü soranların sayısında son günlerde artış yaşandığını ifade etti. Bulut, “Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün yangından hemen sonra 800-900 lira çıktı” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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