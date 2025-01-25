Kartalkaya Yangınının İlk Anları Ortaya Çıktı: Felaket Saniye Saniye 2 Saatlik Güvenlik Kamerasında

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin ölümüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Otel yangınının yası ve tartışmaları sürerken facianın ilk meydana geldiği dakikaların görüntüleri ortaya çıktı. 2.5 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriyle felaketin saniye saniye nasıl büyüdüğü gözler önüne serildi.
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Grand Kartal Otel’de meydana gelen facianın ilk anları ve sonraki 2.5 saatte yaşananlara dair güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
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Saat: 03.30: Otelin arka cephesinde alevlerin ortaya çıkmasıyla ön tarafta hareketlilik gözlemleniyor.
Saat 04.20: Ekipler ilk müdahaleye başladı. Otelin arka cephesi alevlerle kaplandı. Yükselen alevler yukarı katları sarıyor.
Saat 04.40: Otelin dış cephesinden yangının etkisiyle parçalar kopuyor. Ekipler merdivenlerle ön cephedeki odaların tahliyesini gerçekleştiriyor.
Saat 05.00: Çatının ve yan cephenin büyük bölümü yandı. Yoğun alevler oteli kapladı.
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Yangının ilk anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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