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Kartalkaya Yangınının İlk Anları Ortaya Çıktı: Felaket Saniye Saniye 2 Saatlik Güvenlik Kamerasında

Kartalkaya Yangınının İlk Anları Ortaya Çıktı: Felaket Saniye Saniye 2 Saatlik Güvenlik Kamerasında

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 11:07

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Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin ölümüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 

Otel yangınının yası ve tartışmaları sürerken facianın ilk meydana geldiği dakikaların görüntüleri ortaya çıktı. 2.5 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriyle felaketin saniye saniye nasıl büyüdüğü gözler önüne serildi.

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Grand Kartal Otel’de meydana gelen facianın ilk anları ve sonraki 2.5 saatte yaşananlara dair güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel’de meydana gelen facianın ilk anları ve sonraki 2.5 saatte yaşananlara dair güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kayıtta yangının meydana geldiği 21 Ocak’ta saat 03.30-06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.

Saat: 03.30: Otelin arka cephesinde alevlerin ortaya çıkmasıyla ön tarafta hareketlilik gözlemleniyor.

Saat: 03.30: Otelin arka cephesinde alevlerin ortaya çıkmasıyla ön tarafta hareketlilik gözlemleniyor.

Saat 04.20: Ekipler ilk müdahaleye başladı. Otelin arka cephesi alevlerle kaplandı. Yükselen alevler yukarı katları sarıyor.

Saat 04.20: Ekipler ilk müdahaleye başladı. Otelin arka cephesi alevlerle kaplandı. Yükselen alevler yukarı katları sarıyor.

Saat 04.40: Otelin dış cephesinden yangının etkisiyle parçalar kopuyor. Ekipler merdivenlerle ön cephedeki odaların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Saat 04.40: Otelin dış cephesinden yangının etkisiyle parçalar kopuyor. Ekipler merdivenlerle ön cephedeki odaların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Saat 05.00: Çatının ve yan cephenin büyük bölümü yandı. Yoğun alevler oteli kapladı.

Saat 05.00: Çatının ve yan cephenin büyük bölümü yandı. Yoğun alevler oteli kapladı.
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Yangının ilk anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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