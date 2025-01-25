Kartalkaya Yangınında Skandal İddia: Otelin Pisti 32 Yıllık İkinci El!
Kartalkaya Yangınında Skandal İddia: Otelin Pisti 32 Yıllık İkinci El!
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e dair yeni bir skandal ortaya çıktı. Gecelik konaklama fiyatı 30 bin TL'den başlayan otelin pistinin 32 yıllık olduğu ileri sürüldü. Eski ve bakımsız pistlerin ise 32 yıl önce Avusturya'da ikinci el olarak sökülüp getirildiği iddia edildi.
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Bolu Kartalkaya'daki yangında kül olan Grand Kartal Otel ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin konaklama ücretinin 30 bin TL olduğu öğrenildi.
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Tesisin 32 yıl önce Avusturya’da sökülüp getirilen ikinci el olduğu iddiası.
"Otel yanmasaydı eli kulağındaydı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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