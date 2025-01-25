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Kartalkaya Yangınında Skandal İddia: Otelin Pisti 32 Yıllık İkinci El!

Kartalkaya Yangınında Skandal İddia: Otelin Pisti 32 Yıllık İkinci El!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 16:44

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e dair yeni bir skandal ortaya çıktı. Gecelik konaklama fiyatı 30 bin TL'den başlayan otelin pistinin 32 yıllık olduğu ileri sürüldü. Eski ve bakımsız pistlerin ise 32 yıl önce Avusturya'da ikinci el olarak sökülüp getirildiği iddia edildi.

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Bolu Kartalkaya'daki yangında kül olan Grand Kartal Otel ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin konaklama ücretinin 30 bin TL olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'daki yangında kül olan Grand Kartal Otel ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin konaklama ücretinin 30 bin TL olduğu öğrenildi.

Dudak uçuklatan ücrete rağmen otelde can güvenliğine dair hiçbir adım atılmaması nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti.

Tesisin 32 yıl önce Avusturya’da sökülüp getirilen ikinci el olduğu iddiası.

Tesisin 32 yıl önce Avusturya’da sökülüp getirilen ikinci el olduğu iddiası.

DHA’da yer alan habere göre bir kayak eğitmeni, pistteki mekanik tesisin ikinci el olduğunu ileri sürdü. 

Eğitmen şöyle dedi:

“Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. 32 yıl önce en sonuncusu yapıldı. O da Avusturya'dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor.”

"Otel yanmasaydı eli kulağındaydı."

"Otel yanmasaydı eli kulağındaydı."

'Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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