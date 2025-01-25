Bülent Arınç'tan Mustafa Nuri Ersoy'a Eleştiri Geldi: "Sorumlu Turizm Bakanlığı"
Bülent Arınç'tan Mustafa Nuri Ersoy'a Eleştiri Geldi: "Sorumlu Turizm Bakanlığı"
Kartalkaya'daki faciada yetki karmaşası sürüyor. Bakanlık, ısrarla belediyeyi ve itfaiye kurumunu suçluyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluğun bakanlıkta olduğunu söylüyor. Bilirkişi raporunun da gündeme geldiği tartışmaya Bülent Arınç da katıldı. Arınç, 'sorumluluk bakanlıkta' dedi.
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Arınç, AKP'deki görevinden ayrıldıktan sonra eleştirilerine devam ediyor. Erdoğan'a kırgınlıklarını da dile getiren Arınç yine bir açıklama ile karşımızda.
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Arınç'ın bu seferki konusu ise Kartalkaya'da yaşanan acı oldu. Sorumluluk tartışmasına değinen Arınç, okları bakanlığa doğrulttu.
Bülent Arınç, "Televizyondaki tartışmaları takip ediyorum. Suçlamalar başladı. Belediye diyorsunuz. Efendim biz Büyükşehir Belediyesi değiliz diyorlar. Haklılar." dedi.
Arınç, "Belediyenin yetki alanı içinde mi? Hayır... Burası turizm yatırımları alanında... O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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