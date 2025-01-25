Bülent Arınç'tan Mustafa Nuri Ersoy'a Eleştiri Geldi: "Sorumlu Turizm Bakanlığı"

Kartalkaya'daki faciada yetki karmaşası sürüyor. Bakanlık, ısrarla belediyeyi ve itfaiye kurumunu suçluyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluğun bakanlıkta olduğunu söylüyor. Bilirkişi raporunun da gündeme geldiği tartışmaya Bülent Arınç da katıldı. Arınç, 'sorumluluk bakanlıkta' dedi.