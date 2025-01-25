Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Ali Koç İtirafı Geldi

Aykut Kocaman, Ali Koç'un geldiği sezon görevine devam etmeden yollarını ayırmıştı. Sonrasında ise ikili hiç bir araya gelmedi. Zaman zaman Fenerbahçelilerin takımın başında görmek istediği Kocaman'ın Ali Koç ile bir araya gelmesi beklenmiyor. Aykut Kocaman da katıldığı bir programda konuya dair açıklamalar yaptı. Kocaman kırgın olduğunu söyledi.