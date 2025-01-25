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Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Ali Koç İtirafı Geldi

Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Ali Koç İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2025 - 17:54

Aykut Kocaman, Ali Koç'un geldiği sezon görevine devam etmeden yollarını ayırmıştı. Sonrasında ise ikili hiç bir araya gelmedi. Zaman zaman Fenerbahçelilerin takımın başında görmek istediği Kocaman'ın Ali Koç ile bir araya gelmesi beklenmiyor. Aykut Kocaman da katıldığı bir programda konuya dair açıklamalar yaptı. Kocaman kırgın olduğunu söyledi.

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Mertol TV Youtube kanalına konuşan Aykut Kocaman, Ali Koç'la yaşadıklarına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Mertol TV Youtube kanalına konuşan Aykut Kocaman, Ali Koç'la yaşadıklarına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ali Koç'a kırgın olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, Koç'un yıllar önce kendisiyle ilgili "imasına" değindi.

Ali Koç'a kırgın olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, Koç'un yıllar önce kendisiyle ilgili "imasına" değindi.

"Ali Koç’un beni ima ederek veri hırsızlığı yaptığımı ima etmesi..." diyen Kocaman, Benim antrenör arkadaşlarımın bir şeyler yaparak antrenörü göndermek istediğini, aslında bana yer açmak istediklerini vb. ima ederek konuşması beni çok kırdı." dedi.

"Ali Koç’un beni ima ederek veri hırsızlığı yaptığımı ima etmesi..." diyen Kocaman, Benim antrenör arkadaşlarımın bir şeyler yaparak antrenörü göndermek istediğini, aslında bana yer açmak istediklerini vb. ima ederek konuşması beni çok kırdı." dedi.

Şenol Güneş'le Volkan Demirel'in tartışmasına ise Kocaman, "Volkan tepki gösterdiği konuda bana göre yüzde yüz haklı." dedi.

Şenol Güneş'le Volkan Demirel'in tartışmasına ise Kocaman, "Volkan tepki gösterdiği konuda bana göre yüzde yüz haklı." dedi.

Aykut Kocaman, "Bir şehrin üzerinden sanki bir silindir geçmiş, yüz binlerce insan ölmüş, sen hâlâ çıkıp da orada 'bunlar antrenman yapabiliyorlarmış' diyorsan bu büyük bir gaftır." dedi.

Aykut Kocaman, "Bir şehrin üzerinden sanki bir silindir geçmiş, yüz binlerce insan ölmüş, sen hâlâ çıkıp da orada 'bunlar antrenman yapabiliyorlarmış' diyorsan bu büyük bir gaftır." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Osman Elmallı

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Osman Elmallı

yine yangın haberini en arkaya atıp fbPUT haberini en başa koymuşsunuz

Osman Elmallı

yangın konusu henüz yeniyken hemen fbPUT haberini en öne koyuyorlar