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UEFA, Maccabi Tel Avivli Futbolcunun Asker Selamını Es Geçti

UEFA, Maccabi Tel Avivli Futbolcunun Asker Selamını Es Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2025 - 17:51

UEFA'nın çifte standart kararları hepimizin alıştığı durumlar. Beşiktaş'ın ev sahibi avantajını kullandırmayıp tarafsız sahada Maccabi maçı oynatması da ayrı bir skandaldı. Türk yetkililerle ortak alınan karar belki de Beşiktaş'a play-off'a mal olacak. O maçta yapılan skandal gol sevinci ise UEFA'ya şikayet edilmişti. UEFA, komik kararını bugün açıkladı.

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Beşiktaş, Türk yetkililer ve UEFA'nın ortak kararı neticesinde Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da oynadı ve 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, Türk yetkililer ve UEFA'nın ortak kararı neticesinde Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da oynadı ve 3-1 kaybetti.

İsrail ekibinin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, İsrail'in Gazze'de katliamları ve soykırım girişimi devam ederken kameralara asker selamı vererek İsrail bayrağını göstermişti.

İsrail ekibinin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, İsrail'in Gazze'de katliamları ve soykırım girişimi devam ederken kameralara asker selamı vererek İsrail bayrağını göstermişti.

TFF ve Beşiktaş başta olmak üzere ülkemizde birçok siyasi parti ve kurum bu selama tepki göstermiş ve UEFA'ya şikayet etmişti.

TFF ve Beşiktaş başta olmak üzere ülkemizde birçok siyasi parti ve kurum bu selama tepki göstermiş ve UEFA'ya şikayet etmişti.

Soruşturma açan UEFA'nın soruşturması ise adeta fare doğurdu. UEFA, soruşturma sonucunda Gavriel Kanichowsky'ye sadece kınama cezası verdi.

Soruşturma açan UEFA'nın soruşturması ise adeta fare doğurdu. UEFA, soruşturma sonucunda Gavriel Kanichowsky'ye sadece kınama cezası verdi.

Rusya-Ukrayna savaşında açık bir şekilde taraf olan FIFA ve UEFA'nın İsrail konusundaki bu toleranslı tutumu bir kez daha eleştirildi.

Rusya-Ukrayna savaşında açık bir şekilde taraf olan FIFA ve UEFA'nın İsrail konusundaki bu toleranslı tutumu bir kez daha eleştirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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