UEFA, Maccabi Tel Avivli Futbolcunun Asker Selamını Es Geçti

UEFA'nın çifte standart kararları hepimizin alıştığı durumlar. Beşiktaş'ın ev sahibi avantajını kullandırmayıp tarafsız sahada Maccabi maçı oynatması da ayrı bir skandaldı. Türk yetkililerle ortak alınan karar belki de Beşiktaş'a play-off'a mal olacak. O maçta yapılan skandal gol sevinci ise UEFA'ya şikayet edilmişti. UEFA, komik kararını bugün açıkladı.