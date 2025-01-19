Sergen Yalçın, Tümer Metin'in Açıklamaları Sonrası Ağır Konuştu
Sergen Yalçın, Tümer Metin'in Açıklamaları Sonrası Ağır Konuştu
Tümer Metin, Ersin Düzen ve Ümit Karan'la yaptığı programda Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına kupon yaptığını söylemişti. Düzen'in bunun legal olmadığını söylemesi üzerine şaşıran Tümer Metin 'bunda ne var ki' diyerek şaşkınlığını gizleyememişti. Ertesi gün 'şakaydı' diyen Tümer Metin kamuoyunu ikna etmekte zorlandı. Bugünse Sergen Yalçın ağır sözlerle Tümer Metin'e yüklendi. Sergen Yalçın 'Allah , Tümer Metin'i bildiği gibi yapsın' dedi.
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Candaş Tolga Işık'ın Tümer Metin'in sözlerini hatırlatması üzerine Sergen Yalçın, "Allah onu bildiği gibi yapsın daha önce de benim hakkımda konuştu sonra yine özür diledi" dedi.
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"Çıkıp benle ilgili hikayeler anlatıyorlar sürekli" diyen Sergen Yalçın, "Bunlar sevdiğimiz, futbol oynadığımız dostlarımız. Başka bir işiniz yok mu sizin?" dedi.
"Ama eğlenceli anı olsun diye..." diyen Candaş Tolga Işık'a Sergen Yalçın, "Kim gülüyor bunlara, neyine gülüyorlar komik mi bunlar. Maçı bırakmışım uçağa yetişmişim diyorlar" dedi.
Kardeşinin hastalığını söyleyen Sergen Yalçın "Hastane hastane dolaşıyoruz, yeter benimle uğraşmayın artık ya" dedi.
Sergen Yalçın, "Benim Anadolu takımlarında yaptıklarımı öğrenin sonra gidin o aptal aptal YouTube programlarınızda bunları anlatın" dedi.
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Sergen Yalçın, "Bir sürü arkadaşımız var, soyunma odasında neler yaşıyoruz. Anlatılır mı bunlar üstüne ekleye ekleye" dedi. Yalçın, "Beyler bu hikayelere kimse gülmüyor aksine herkes sizden nefret ediyorlar." dedi.
Sergen Yalçın, "Tümer'e de söylüyorum ne hikayen varsa ne anı varsa, anlat kardeşim hepsini. Anlat bitir, bir daha da benimle uğraşmayın" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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