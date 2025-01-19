Sergen Yalçın, Tümer Metin'in Açıklamaları Sonrası Ağır Konuştu

Tümer Metin, Ersin Düzen ve Ümit Karan'la yaptığı programda Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına kupon yaptığını söylemişti. Düzen'in bunun legal olmadığını söylemesi üzerine şaşıran Tümer Metin 'bunda ne var ki' diyerek şaşkınlığını gizleyememişti. Ertesi gün 'şakaydı' diyen Tümer Metin kamuoyunu ikna etmekte zorlandı. Bugünse Sergen Yalçın ağır sözlerle Tümer Metin'e yüklendi. Sergen Yalçın 'Allah , Tümer Metin'i bildiği gibi yapsın' dedi.