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Jose Mourinho'nun Basın Toplantısına Geç Kalma Nedeni Basın Mensuplarını Güldürdü

Jose Mourinho'nun Basın Toplantısına Geç Kalma Nedeni Basın Mensuplarını Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 22:27

Jose Mourinho açıklamalarıyla her zaman izlenen ve takip edilen bir isim. Maç önü bambaşka bir gündem maç sonu bambaşka bir gündem bize sunuyor. Bugün de yine imalı, iğneleyici sözler etti. Ancak basın toplantısına girerken söyledikleri herkesi güldürdü. Mourinho basın mensuplarından haklı bir gerekçe ile özür diledi.

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Jose Mourinho basın toplantılarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Rakiplerine ve hakemlere göndermeleriyle gündeme gelen Mou bu kez eğlenceli bir girişle karşımızda.

Jose Mourinho basın toplantılarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Rakiplerine ve hakemlere göndermeleriyle gündeme gelen Mou bu kez eğlenceli bir girişle karşımızda.

Basın toplantı sürelerine dikkat etmesiyle bilinene Mourinho bu kez geç kaldı ve geç kalmasının nedenini açıklarken herkesi güldürdü.

Basın toplantı sürelerine dikkat etmesiyle bilinene Mourinho bu kez geç kaldı ve geç kalmasının nedenini açıklarken herkesi güldürdü.

Jose Mourinho, basın mensuplarına toplantı odasına girer girmez "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi." diyerek eğlenceli bir an yaşattı.

Jose Mourinho, basın mensuplarına toplantı odasına girer girmez "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi." diyerek eğlenceli bir an yaşattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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