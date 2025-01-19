Jose Mourinho'nun Basın Toplantısına Geç Kalma Nedeni Basın Mensuplarını Güldürdü

Jose Mourinho açıklamalarıyla her zaman izlenen ve takip edilen bir isim. Maç önü bambaşka bir gündem maç sonu bambaşka bir gündem bize sunuyor. Bugün de yine imalı, iğneleyici sözler etti. Ancak basın toplantısına girerken söyledikleri herkesi güldürdü. Mourinho basın mensuplarından haklı bir gerekçe ile özür diledi.