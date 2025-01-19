Mauro Icardi'den Galatasaraylıları Üzecek Talimat: "Bana Kulüp Bul"

Galatasaray'da sakatlığı sonrası Arjantin'e giden Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmedi. Wanda Nara ile ayrılığı ve mahkeme süreci son sürat ilerlerken yeni aşka yelken açmıştı. China Suarez ile birlikteliğini duyuran Icardi kendini tamamen aşka kaptırmış görünüyor. En kısa sürede Galatasaray'a dönmek istediğini söyleyen Icardi bu planında güncellemeye gittiği iddia edildi. Fanatik gazetesinin Arjantin basınından derlediği habere göre Icardi, Türkiye'den ayrılmak istiyor.