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Mauro Icardi'den Galatasaraylıları Üzecek Talimat: "Bana Kulüp Bul"

Mauro Icardi'den Galatasaraylıları Üzecek Talimat: "Bana Kulüp Bul"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 17:49

Galatasaray'da sakatlığı sonrası Arjantin'e giden Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmedi. Wanda Nara ile ayrılığı ve mahkeme süreci son sürat ilerlerken yeni aşka yelken açmıştı. China Suarez ile birlikteliğini duyuran Icardi kendini tamamen aşka kaptırmış görünüyor. En kısa sürede Galatasaray'a dönmek istediğini söyleyen Icardi bu planında güncellemeye gittiği iddia edildi. Fanatik gazetesinin Arjantin basınından derlediği habere göre Icardi, Türkiye'den ayrılmak istiyor.

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China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'nin mutluluğu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan belli oluyor.

China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'nin mutluluğu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan belli oluyor.

Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini de gösteren Icardi'ye China Suarez'den "engel" geldi. Icardi'nin İstanbul'da yaşama isteğini China Suarez kabul etmedi.

Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini de gösteren Icardi'ye China Suarez'den "engel" geldi. Icardi'nin İstanbul'da yaşama isteğini China Suarez kabul etmedi.

Agencia Nova'nın haberine göre Suarez'in 2025 yılı için gerçekleştirmesi gereken birkaç projesi var ve bunların birçoğu İspanya'da bulunuyor.

Agencia Nova'nın haberine göre Suarez'in 2025 yılı için gerçekleştirmesi gereken birkaç projesi var ve bunların birçoğu İspanya'da bulunuyor.

Icardi de bu yanıtın ardından menajerine talimat verdi ve İspanya ya da İtalya'dan kendisine teklif bulmasını söyledi.

Icardi de bu yanıtın ardından menajerine talimat verdi ve İspanya ya da İtalya'dan kendisine teklif bulmasını söyledi.

Haberdeki bir ilginç iddia ise Avrupa'da birçok kulübün Icardi ile ancak Wanda Nara ile resmi olarak boşanması sonucunda sözleşme imzalamak istediği.

Haberdeki bir ilginç iddia ise Avrupa'da birçok kulübün Icardi ile ancak Wanda Nara ile resmi olarak boşanması sonucunda sözleşme imzalamak istediği.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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