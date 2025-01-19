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Ole Gunnar Solskjaer Adının Nasıl Telaffuz Edildiğini Açıkladı

Ole Gunnar Solskjaer Adının Nasıl Telaffuz Edildiğini Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 15:12

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, isminin nasıl telaffuz edileceğine dair açıklamada bulundu. Manchester United'ın eski çalıştırıcısı, merak edilen konuya nokta koymuş oldu.

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Giovanni van Bronckhorst'un görevden alınmasının ardından takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Giovanni van Bronckhorst'un görevden alınmasının ardından takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Takımın başına son olarak Manchester United'ta görev alan Ole Gunnar Solskjaer getirildi.

Takımın başına son olarak Manchester United'ta görev alan Ole Gunnar Solskjaer getirildi.

Norveçli teknik adamla bir yılı opsiyonlu olacak şekilde 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Norveçli teknik adamla bir yılı opsiyonlu olacak şekilde 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Solskjaer, kendisi için düzenlenen imza töreninde adının nasıl okunduğu paylaştı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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