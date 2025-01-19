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Beşiktaş Taraftarının Nerede Olduğunu Merak Ettiği Hasan Arat Seçimden Sonra İlk Kez Konuştu!

Beşiktaş Taraftarının Nerede Olduğunu Merak Ettiği Hasan Arat Seçimden Sonra İlk Kez Konuştu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 13:45

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş Kulübü'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat'tan günler sonra açıklama geldi. Arat, siyah-beyazlı kulüp muhabirlerine takım hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Arat'ın yaptığı transferler hakkında çok ciddi iddialar vardı.

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Sezona Süper Kupa'da 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, 2024 Kasım'da büyük bir düşüş yaşamıştı.

Sezona Süper Kupa'da 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, 2024 Kasım'da büyük bir düşüş yaşamıştı.

Yapılan transferlerin takıma katkı sağlayamaması, yıldız isimlere ödenen yüksek maaşlar sonrası gözler Başkan Hasan Arat'a çevrilmişti.

Yapılan transferlerin takıma katkı sağlayamaması, yıldız isimlere ödenen yüksek maaşlar sonrası gözler Başkan Hasan Arat'a çevrilmişti.

Arat ise sürpriz bir karara imza atmıştı. Bir yılı dolmadan başkanlık görevinden istifa etmişti.

Arat ise sürpriz bir karara imza atmıştı. Bir yılı dolmadan başkanlık görevinden istifa etmişti.

Büyük eleştirilere maruz kalan isim, günler sonra ilk kez açıklamada bulundu fakat iddialara değil yeni kariyerine yönelik. 👇

Büyük eleştirilere maruz kalan isim, günler sonra ilk kez açıklamada bulundu fakat iddialara değil yeni kariyerine yönelik. 👇

"İkinci hayatıma başladım, bundan sonra Beşiktaş ile ilgili konuşmayacağım"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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