Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın Protokol İsyanı Sonrası Tribün Boş Kaldı

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın hafta içinde basın toplantısında isyan etmişti. Asgari ücretlilerin bilet aldığı, partililerin protokole isim yazdırdığını söylemişti. Yalçın bu hafta da bu durum tekrarlarsa isimleri açıklayacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından ilk maç Çorum FK - Ümraniyespor maçı oldu. Gözler protokol tribünündeydi. Değişim herkesi şaşırttı.