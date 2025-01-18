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Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın Protokol İsyanı Sonrası Tribün Boş Kaldı

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın Protokol İsyanı Sonrası Tribün Boş Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2025 - 23:26

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın hafta içinde basın toplantısında isyan etmişti. Asgari ücretlilerin bilet aldığı, partililerin protokole isim yazdırdığını söylemişti. Yalçın bu hafta da bu durum tekrarlarsa isimleri açıklayacağını söylemişti.  Bu açıklamanın ardından ilk maç Çorum FK - Ümraniyespor maçı oldu. Gözler protokol tribünündeydi. Değişim herkesi şaşırttı.

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Çorum FK bugün evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Çorum FK bugün evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Gözler maçta olduğu kadar protokol tribününü de izledi. Çünkü hafta içi basın toplantısı düzenleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, protokol tribününe bedava girenleri eleştirmişti.

Gözler maçta olduğu kadar protokol tribününü de izledi. Çünkü hafta içi basın toplantısı düzenleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, protokol tribününe bedava girenleri eleştirmişti.

Yalçın, "Asgari ücretli para verip bilet alıyor, partililer bedava maça giriyor. İl başkanı giriyor yanında bir sürü adam da onla giriyor. Yine olursa tek tek isimleri açıklayacağım" demişti.

Yalçın, "Asgari ücretli para verip bilet alıyor, partililer bedava maça giriyor. İl başkanı giriyor yanında bir sürü adam da onla giriyor. Yine olursa tek tek isimleri açıklayacağım" demişti.

Bu açıklamaların ardından bugün gözler protokol tribünündeydi. Protokol tribünü bir önceki maçların aksine hayli boş olduğu görüldü.

Bu açıklamaların ardından bugün gözler protokol tribünündeydi. Protokol tribünü bir önceki maçların aksine hayli boş olduğu görüldü.

Çorum FK taraftarı da sosyal medyada boş protokol tribünlerini çekerek paylaştı

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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