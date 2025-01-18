Beşiktaş Yeni Hocasının Tribünden İzlediği Maçta Samsunspor'u Geçemedi

Beşiktaş yeni teknik direktör olarak Solskjaer ile anlaştığını duyurdu. Solskjaer ağayının tozuyla maçı tribünden takip etti ama hiç de iç açıcı şeyler yoktu sahada. Beşiktaş rakibi on kişi kalmasına rağmen aradığı golü bulamadı. Solskajer'in bol bol not aldığı görünen maçta Beşiktaş bir puana razı oldu. Samsunspor güçlü bir rakibinden daha puan aldı.