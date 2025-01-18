Beşiktaş Yeni Hocasının Tribünden İzlediği Maçta Samsunspor'u Geçemedi
Beşiktaş Yeni Hocasının Tribünden İzlediği Maçta Samsunspor'u Geçemedi
Beşiktaş yeni teknik direktör olarak Solskjaer ile anlaştığını duyurdu. Solskjaer ağayının tozuyla maçı tribünden takip etti ama hiç de iç açıcı şeyler yoktu sahada. Beşiktaş rakibi on kişi kalmasına rağmen aradığı golü bulamadı. Solskajer'in bol bol not aldığı görünen maçta Beşiktaş bir puana razı oldu. Samsunspor güçlü bir rakibinden daha puan aldı.
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı tribünden takip edenler arasındaydı. Norveçli teknik adam maçı yardımcılarıyla izledi.
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Karşılıklı ataklarla geçilen maçta iki taraf da net fırsatlar bulmasına rağmen aradıkları golü bulamadı.
Rİck van Drongelen'in 64.dakikada kırmızı kart görmesi de Beşiktaş'ın işini kolaylaştırmadı.
Rada Silva, Immobile, Joao Mario ve Rashica ile gol arayan Beşiktaş 90+6'da Semih Kılıçsoy'la yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan faydalanamadı.
Beşiktaş, Bodrumspor galibiyetinin ardından bir kez daha puan kaybı yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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