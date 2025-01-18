Paris Olimpiyatları'nın Ardından Madalya Krizi Sürüyor: Sporcular Madalyaları Geri Gönderiyor

2024 yazını Paris'teki oyunlarla geçirmiştik. Her biri heyecan dolu müsabakalar sonunda madalya kazanan sporcuların sevincine şahit olmuştuk. Madalyanın bir sporcunun kariyerinde ne kadar önemli bir meta olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Paris'te madalya kazanan sporcular madalyalardan şikayetçi. Birçok sporcu madalyasını Fransa'daki darphaneye geri gönderdi.

Kaynak