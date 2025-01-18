Paris Olimpiyatları'nın Ardından Madalya Krizi Sürüyor: Sporcular Madalyaları Geri Gönderiyor
Paris Olimpiyatları'nın Ardından Madalya Krizi Sürüyor: Sporcular Madalyaları Geri Gönderiyor
2024 yazını Paris'teki oyunlarla geçirmiştik. Her biri heyecan dolu müsabakalar sonunda madalya kazanan sporcuların sevincine şahit olmuştuk. Madalyanın bir sporcunun kariyerinde ne kadar önemli bir meta olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Paris'te madalya kazanan sporcular madalyalardan şikayetçi. Birçok sporcu madalyasını Fransa'daki darphaneye geri gönderdi.
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Fransa'da geçen yıl 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında verilen 100'den fazla madalyanın, "kusurlu" oldukları gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildiği bildirildi.
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La Lettre gazetesinin haberine göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında verilen madalyalarda deformasyon oldu.
Kusurlu olduğu belirlenen 100'den fazla madalya, bu durumdan rahatsız olan sporcular tarafından Olimpiyat Oyunları'ndan sadece 4 ay sonra Fransız darphanesi Monnaie de Paris'e iade edildi.
Bu olayın ardından üretim ve kaliteden sorumlu 3 müdürüyle yollarını ayıran Monnaie de Paris, hâlâ olaya dair teknik bir çözüm bulabilmiş değil.
Monnaie de Paris'in, madalyaların üretiminde kullandığı yeni ürünlerin bu soruna yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston, olimpiyatlarda ödül aldıktan sadece 10 gün sonra, 2 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla madalyasının kötü durumda olduğunu gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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