İşadamlarını Tinder'dan Dolandıran Çete Yakayı Ele Verdi

Dolandırıcıların yöntem arayışları sürüyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanan dolandırıcılar bu kez farklı bir yol izledi. Tinder'ı kullanan dolandırıcı çetesi iş adamları üzerinden 7 milyon liralık vurgun yaptı. Çete farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla çökertildi. İşadamlarının şikayetiyle ortaya çıkan vurgunun detaylarıysa hayli ilgi çekiciydi.