onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İşadamlarını Tinder'dan Dolandıran Çete Yakayı Ele Verdi

İşadamlarını Tinder'dan Dolandıran Çete Yakayı Ele Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2025 - 18:56

Dolandırıcıların yöntem arayışları sürüyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanan dolandırıcılar bu kez farklı bir yol izledi. Tinder'ı kullanan dolandırıcı çetesi iş adamları üzerinden 7 milyon liralık vurgun yaptı. Çete farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla çökertildi. İşadamlarının şikayetiyle ortaya çıkan vurgunun detaylarıysa hayli ilgi çekiciydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından dolandırıldıklarını iddia eden iş adamlarının şikayetleri üzerine bir operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından dolandırıldıklarını iddia eden iş adamlarının şikayetleri üzerine bir operasyon düzenledi.

Polis, yaptığı incelemelerde şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi aracılığıyla iş adamlarıyla iletişime geçip buluştuklarını, güven kazanarak mağdurların cep telefonlarındaki bankacılık uygulamalarının şifrelerini ele geçirdiklerini tespit etti.

Polis, yaptığı incelemelerde şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi aracılığıyla iş adamlarıyla iletişime geçip buluştuklarını, güven kazanarak mağdurların cep telefonlarındaki bankacılık uygulamalarının şifrelerini ele geçirdiklerini tespit etti.

Şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alarak kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanıp mobil bankacılık uygulamasına erişerek hesapları boşalttıkları belirlendi.

Şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alarak kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanıp mobil bankacılık uygulamasına erişerek hesapları boşalttıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti ve yapılan baskınlarda 5'i kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti ve yapılan baskınlarda 5'i kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın