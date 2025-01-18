İşadamlarını Tinder'dan Dolandıran Çete Yakayı Ele Verdi
İşadamlarını Tinder'dan Dolandıran Çete Yakayı Ele Verdi
Dolandırıcıların yöntem arayışları sürüyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanan dolandırıcılar bu kez farklı bir yol izledi. Tinder'ı kullanan dolandırıcı çetesi iş adamları üzerinden 7 milyon liralık vurgun yaptı. Çete farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla çökertildi. İşadamlarının şikayetiyle ortaya çıkan vurgunun detaylarıysa hayli ilgi çekiciydi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından dolandırıldıklarını iddia eden iş adamlarının şikayetleri üzerine bir operasyon düzenledi.
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Polis, yaptığı incelemelerde şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi aracılığıyla iş adamlarıyla iletişime geçip buluştuklarını, güven kazanarak mağdurların cep telefonlarındaki bankacılık uygulamalarının şifrelerini ele geçirdiklerini tespit etti.
Şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alarak kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanıp mobil bankacılık uygulamasına erişerek hesapları boşalttıkları belirlendi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti ve yapılan baskınlarda 5'i kadın 21 kişi gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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