Ticaret Bakanlığı En Çok Şikayet Edilen Ürünleri Sıraladı
Ticaret Bakanlığı En Çok Şikayet Edilen Ürünleri Sıraladı
Alışveriş yaparken tercih sebeplerinden biri de markaların iade politikası oluyor. Kötü çıkabilecek ürünlerin iadesinin de zor olması tüketiciyi bezdiriyor. Tüketici Hakem Heyetleri'ni yoğun bir şekilde meşgul eden bu durumun istatistikleri paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı istatistiklerle birlikte en çok şikayet edilen ürünlerin de listesini paylaştı. Zirvede ayakkabı yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 755.997 başvuru yapıldığını ve 762.100 uyuşmazlığın karara bağlandığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüketici Heyeti'ne 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden yapıldığı da açıklamada yer aldı .
Yaklaşık 293 bin başvuruda tüketiciler bedel iadesi talep ederken, 204 bin başvuruda ürün değişimi veya hizmetin yeniden sağlanması istendi. Diğer başvurular ise ücretsiz onarım ve "bedelden indirim" taleplerini içerdi.
En çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu. Toplam başvuruların yaklaşık %13,2’sini oluşturan 100.448 başvuru ayakkabılara yönelik yapıldı. Ayakkabı şikayetlerini, %4,86 ile 36.800 başvurunun kaydedildiği kıyafet şikayetleri takip etti.
Diğer kategorilerde öne çıkanlar ise kredi kartı, cep telefonu, mobilya, internet aboneliği ve GSM aboneliği oldu. Sıralama ve oran şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın