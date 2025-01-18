Ticaret Bakanlığı En Çok Şikayet Edilen Ürünleri Sıraladı

Alışveriş yaparken tercih sebeplerinden biri de markaların iade politikası oluyor. Kötü çıkabilecek ürünlerin iadesinin de zor olması tüketiciyi bezdiriyor. Tüketici Hakem Heyetleri'ni yoğun bir şekilde meşgul eden bu durumun istatistikleri paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı istatistiklerle birlikte en çok şikayet edilen ürünlerin de listesini paylaştı. Zirvede ayakkabı yer alıyor.

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