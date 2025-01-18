Harvard Mezunları İşsiz Kaldı! Boğaziçi Üniversitesi Profesöründen “Acayip Bir Şeyler Oluyor” Yorumu Geldi
Harvard Mezunları İşsiz Kaldı! Boğaziçi Üniversitesi Profesöründen “Acayip Bir Şeyler Oluyor” Yorumu Geldi
Dünyanın önde gelen üniversitelerinin mezunları arasında işsizlik baş gösterdi. Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre Harvard mezunu öğrencilerin yüzde 23’ü mezun olduktan sonra aylar boyunca işsiz kalıyor.
Harvard mezunu öğrenciler bile iş hayatına dair bir güvencelerinin olmadığını düşünüyor. İşsizliğin nedenlerinden en önemlesi de dünyanın önde gelen dev şirketlerinin işe alımlarını azaltması oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 25’i işsiz. Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin oranı artarken dünyada da benzer bir durum yaşanmaya başlandı.
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Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre Harvard, MIT gibi prestijli üniversitelerden mezun gençlerin işsizlik oranı arttı.
Harvard mezunlarının işsiz kalma nedeni ne?
6 kişilik ekibin haftalarca yaptığı işi yapay zeka dakikalar içerisinde yapıyor.
Konuyla ilgili bir yorum da Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu'ndan geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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