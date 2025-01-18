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Harvard Mezunları İşsiz Kaldı! Boğaziçi Üniversitesi Profesöründen “Acayip Bir Şeyler Oluyor” Yorumu Geldi

Harvard Mezunları İşsiz Kaldı! Boğaziçi Üniversitesi Profesöründen “Acayip Bir Şeyler Oluyor” Yorumu Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 16:11

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin mezunları arasında işsizlik baş gösterdi. Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre Harvard mezunu öğrencilerin yüzde 23’ü mezun olduktan sonra aylar boyunca işsiz kalıyor. 

Harvard mezunu öğrenciler bile iş hayatına dair bir güvencelerinin olmadığını düşünüyor. İşsizliğin nedenlerinden en önemlesi de dünyanın önde gelen dev şirketlerinin işe alımlarını azaltması oldu. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 25’i işsiz. Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin oranı artarken dünyada da benzer bir durum yaşanmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 25’i işsiz. Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin oranı artarken dünyada da benzer bir durum yaşanmaya başlandı.

Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre Harvard, MIT gibi prestijli üniversitelerden mezun gençlerin işsizlik oranı arttı.

Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre Harvard, MIT gibi prestijli üniversitelerden mezun gençlerin işsizlik oranı arttı.

Uyanık’ın Wall Street Journal’a dayandırdığı haberde Harvard mezunu öğrencilerine yüzde 23’ünün mezun olduktan sonra aylar boyunca iş bulamadığı belirtiliyor. 

Prestijli üniversitelerden mezun olan öğrencilerin işsizlik oranı yüzde 20’ye ulaştı. 

Kaynak

Harvard mezunlarının işsiz kalma nedeni ne?

Harvard mezunlarının işsiz kalma nedeni ne?

Mezunların işsiz kalmalarının en önemli nedeni olarak  Amazon, Google ve Microsoft'un işe alımları azalttığı olarak açıklanıyor.

6 kişilik ekibin haftalarca yaptığı işi yapay zeka dakikalar içerisinde yapıyor.

6 kişilik ekibin haftalarca yaptığı işi yapay zeka dakikalar içerisinde yapıyor.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, geçen haftalarda yaptığı açıklamalarda yapay zekanın 6 kişilik bir ekibin haftalarca çalışmasını gerektiren bir işi dakikalar içerisinde yaptığını belirtmişti.

Konuyla ilgili bir yorum da Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu'ndan geldi.

Konuyla ilgili bir yorum da Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu'ndan geldi.
twitter.com

'Şu ana kadar görmediğim acayip bir şeyler oluyor. Harvard MBA mezunlarının  dörtte biri işsiz..buna tepe üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunları da eklemek lazım. UCLA CS vs hepsinde benzer istatistikler gördüm. Bu dalga tam bize gelmiş gibi değil. İnş da gelmez ama naçizane önerim:  gençler mevcut işlerini hemen değiştireyim vs diye düşünmesinler. Bunu makro veriyle vs ben açıklayamıyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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