Harvard Mezunları İşsiz Kaldı! Boğaziçi Üniversitesi Profesöründen “Acayip Bir Şeyler Oluyor” Yorumu Geldi

'Şu ana kadar görmediğim acayip bir şeyler oluyor. Harvard MBA mezunlarının dörtte biri işsiz..buna tepe üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunları da eklemek lazım. UCLA CS vs hepsinde benzer istatistikler gördüm. Bu dalga tam bize gelmiş gibi değil. İnş da gelmez ama naçizane önerim: gençler mevcut işlerini hemen değiştireyim vs diye düşünmesinler. Bunu makro veriyle vs ben açıklayamıyorum.'