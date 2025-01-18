“Bugün Ne Yemek Yapsam” Diye Düşünmeye Son: Dolaptaki Malzemeleri Söylüyor, Yapay Zeka Tarif Veriyor

Her gün “Ne yemek yapsam?” kararsızlığı yemek yapma tutkusuna sahip insanları bile yıldırıyor. Tek başına yaşayan kişi bile bu soruyu düşünmekten sıkılmışken kalabalık bir aileye yemek yapanları da düşünmek lazım.

Onlardan birisi 6 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Kurt. Rize’de yaşayan Kurt, “Bugün ne yemek yapacağım?” sorusundan o kadar bunaldı ki imdadına yapay zeka yetişti.

Emine Kurt, ChatGPT’ye dolaptaki malzemeleri sayıyor; yapay zeka ise Kurt’a çeşitli tarif ve önerilerde bulunuyor.