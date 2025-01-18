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“Bugün Ne Yemek Yapsam” Diye Düşünmeye Son: Dolaptaki Malzemeleri Söylüyor, Yapay Zeka Tarif Veriyor

“Bugün Ne Yemek Yapsam” Diye Düşünmeye Son: Dolaptaki Malzemeleri Söylüyor, Yapay Zeka Tarif Veriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 12:28

Her gün “Ne yemek yapsam?” kararsızlığı yemek yapma tutkusuna sahip insanları bile yıldırıyor. Tek başına yaşayan kişi bile bu soruyu düşünmekten sıkılmışken kalabalık bir aileye yemek yapanları da düşünmek lazım. 

Onlardan birisi 6 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Kurt. Rize’de yaşayan Kurt, “Bugün ne yemek yapacağım?” sorusundan o kadar bunaldı ki imdadına yapay zeka yetişti. 

Emine Kurt, ChatGPT’ye dolaptaki malzemeleri sayıyor; yapay zeka ise Kurt’a çeşitli tarif ve önerilerde bulunuyor.

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Rize’de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt, ömrünün yarısını “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla geçirdi. Kurt, bu sorudan o kadar sıkıldı ki yapay zekanın yolunu tuttu.

Rize’de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt, ömrünün yarısını “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla geçirdi. Kurt, bu sorudan o kadar sıkıldı ki yapay zekanın yolunu tuttu.

Kızı sayesinde yapay zekayla tanışan Kurt, ChatGPT ile yemek yapmaya başladı. Dolapta olan malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka yemek tarifleri veriyor.

Kızı sayesinde yapay zekayla tanışan Kurt, ChatGPT ile yemek yapmaya başladı. Dolapta olan malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka yemek tarifleri veriyor.

“Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor.”

“Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor.”

Kurt, yapay zekayla tanışma sürecini şöyle anlattı:

“Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, ChatGPT isimli bir yapay zeka uygulaması kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün bende ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım.Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor.”

"Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor.”

"Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor.”

'Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem. Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor. Sadece yemek değil merak ettiğim bir çok şeyi sorabiliyorum. Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavukların yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama.'

Emine Kurt, yapay zekayla dostluğunu böyle anlattı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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