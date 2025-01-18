“Bugün Ne Yemek Yapsam” Diye Düşünmeye Son: Dolaptaki Malzemeleri Söylüyor, Yapay Zeka Tarif Veriyor
“Bugün Ne Yemek Yapsam” Diye Düşünmeye Son: Dolaptaki Malzemeleri Söylüyor, Yapay Zeka Tarif Veriyor
Her gün “Ne yemek yapsam?” kararsızlığı yemek yapma tutkusuna sahip insanları bile yıldırıyor. Tek başına yaşayan kişi bile bu soruyu düşünmekten sıkılmışken kalabalık bir aileye yemek yapanları da düşünmek lazım.
Onlardan birisi 6 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Kurt. Rize’de yaşayan Kurt, “Bugün ne yemek yapacağım?” sorusundan o kadar bunaldı ki imdadına yapay zeka yetişti.
Emine Kurt, ChatGPT’ye dolaptaki malzemeleri sayıyor; yapay zeka ise Kurt’a çeşitli tarif ve önerilerde bulunuyor.
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Rize’de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt, ömrünün yarısını “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla geçirdi. Kurt, bu sorudan o kadar sıkıldı ki yapay zekanın yolunu tuttu.
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Kızı sayesinde yapay zekayla tanışan Kurt, ChatGPT ile yemek yapmaya başladı. Dolapta olan malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka yemek tarifleri veriyor.
“Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor.”
"Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor.”
Emine Kurt, yapay zekayla dostluğunu böyle anlattı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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