Erdoğan Hakkındaki İlk Haber Müzayedede Satılacak: Yıl 1972 ve Erdoğan 18 Yaşında Liseli Bir Genç
Erdoğan Hakkındaki İlk Haber Müzayedede Satılacak: Yıl 1972 ve Erdoğan 18 Yaşında Liseli Bir Genç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz 18 yaşındayken hakkında çıkan ve ilk olduğu düşünülen haber müzayedede satışa sunulacak. Takvim 17 Ocak 1972 yılını gösteriyor ve İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan üç gencin münazarada açık ara farkla rakiplerine galip geldiği yazıyor.
O gençlerden birisi de Tayyip Erdoğan…
Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre her gün Türkiye’de ve dünyada onlarca habere konu olan Erdoğan’ın hakkında çıkan ilk haberin bu gazete nüshası olduğu düşünülüyor. Haberi ise eski Bakan Yaşar Okuyan yapmış…
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Tarih 17 Ocak 1972 ve Bizim Anadolu gazetesinde bir haber: İstanbul İmam Hatip Okulu Fikir Tartışmasında Galip Geldi.
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Türkiye ve dünyada hakkında her gün onlarca haber yayımlanan Erdoğan, 1972 yılında henüz 18 yaşında bir genç. Bizim Anadolu gazetesinde yayımlanan bu haberin Erdoğan'ın hakkında çıkan ilk haber olduğu düşünülüyor.
Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre 18 yaşındaki Erdoğan’ın münazarada söylediği sözler alkış almış.
En az 250 bin TL’ye satılması bekleniyor.
Haberi eski bakan Yaşar Okuyan yazmış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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