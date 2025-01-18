Erdoğan Hakkındaki İlk Haber Müzayedede Satılacak: Yıl 1972 ve Erdoğan 18 Yaşında Liseli Bir Genç

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz 18 yaşındayken hakkında çıkan ve ilk olduğu düşünülen haber müzayedede satışa sunulacak. Takvim 17 Ocak 1972 yılını gösteriyor ve İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan üç gencin münazarada açık ara farkla rakiplerine galip geldiği yazıyor.

O gençlerden birisi de Tayyip Erdoğan…

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre her gün Türkiye’de ve dünyada onlarca habere konu olan Erdoğan’ın hakkında çıkan ilk haberin bu gazete nüshası olduğu düşünülüyor. Haberi ise eski Bakan Yaşar Okuyan yapmış…

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