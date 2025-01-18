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Erdoğan Hakkındaki İlk Haber Müzayedede Satılacak: Yıl 1972 ve Erdoğan 18 Yaşında Liseli Bir Genç

Erdoğan Hakkındaki İlk Haber Müzayedede Satılacak: Yıl 1972 ve Erdoğan 18 Yaşında Liseli Bir Genç

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 09:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz 18 yaşındayken hakkında çıkan ve ilk olduğu düşünülen haber müzayedede satışa sunulacak. Takvim 17 Ocak 1972 yılını gösteriyor ve İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan üç gencin münazarada açık ara farkla rakiplerine galip geldiği yazıyor. 

O gençlerden birisi de Tayyip Erdoğan

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre her gün Türkiye’de ve dünyada onlarca habere konu olan Erdoğan’ın hakkında çıkan ilk haberin bu gazete nüshası olduğu düşünülüyor. Haberi ise eski Bakan Yaşar Okuyan yapmış…

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Tarih 17 Ocak 1972 ve Bizim Anadolu gazetesinde bir haber: İstanbul İmam Hatip Okulu Fikir Tartışmasında Galip Geldi.

Tarih 17 Ocak 1972 ve Bizim Anadolu gazetesinde bir haber: İstanbul İmam Hatip Okulu Fikir Tartışmasında Galip Geldi.

Üç gencin yer aldığı münazara haberinde bir isim dikkat çekiyor: Tayyip Erdoğan

Türkiye ve dünyada hakkında her gün onlarca haber yayımlanan Erdoğan, 1972 yılında henüz 18 yaşında bir genç. Bizim Anadolu gazetesinde yayımlanan bu haberin Erdoğan'ın hakkında çıkan ilk haber olduğu düşünülüyor.

Türkiye ve dünyada hakkında her gün onlarca haber yayımlanan Erdoğan, 1972 yılında henüz 18 yaşında bir genç. Bizim Anadolu gazetesinde yayımlanan bu haberin Erdoğan'ın hakkında çıkan ilk haber olduğu düşünülüyor.

1972 tarihli haberde liselerarası münazara yarışmasına katılan Erdoğan ve iki arkadaşının birincilik ödülü kazandığı belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre 18 yaşındaki Erdoğan’ın münazarada söylediği sözler alkış almış.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre 18 yaşındaki Erdoğan’ın münazarada söylediği sözler alkış almış.

Haberde Erdoğan’ın münazarada Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz” dediği ve büyük alkış aldığı ifadeleri yer alıyor. 

Kaynak

En az 250 bin TL’ye satılması bekleniyor.

En az 250 bin TL’ye satılması bekleniyor.

Müzayede koordinatörü Osman Nuri Boyacı’ya göre Erdoğan’ın bu haberden önce bir haberde yer alması neredeyse mümkün gözükmüyor. Boyacı, ' Nüsha için henüz açılış fiyatı tespit etmiş değiliz ama en az 250 bin liraya satılması bizi mutlu edecektir' dedi.

Haberi eski bakan Yaşar Okuyan yazmış.

Haberi eski bakan Yaşar Okuyan yazmış.

Haberi ise Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın yaptığı ortaya çıktı. O dönem Bizim Anadolu gazetesi yayın yönetmeni olan Yaşar Okuyan’ın haberde imzası görülüyor. 

Öte yandan Okuyan, 2023 yılında 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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