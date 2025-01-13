Ağızları Açık Bırakan Düğün İstek Listeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Radarına Girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşma yaptı. Yeni evlenecek çiftler için 150 bin TL'lik kredi verileceğini ifade eden Erdoğan'ın radarına sosyal medyada paylaşılan ve ağızları açık bırakan düğün istek listeleri de vardı.

Erdoğan, bu listeler için düşüncesini 'Eski köye yeni adet' sözleriyle anlattı ve 'Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum, gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, çekiniyor, ürküyor, daha yolun başındayken umutları kırılıyor' dedi.