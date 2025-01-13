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Ağızları Açık Bırakan Düğün İstek Listeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Radarına Girdi

Ağızları Açık Bırakan Düğün İstek Listeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Radarına Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 18:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşma yaptı. Yeni evlenecek çiftler için 150 bin TL'lik kredi verileceğini ifade eden Erdoğan'ın radarına sosyal medyada paylaşılan ve ağızları açık bırakan düğün istek listeleri de vardı. 

Erdoğan, bu listeler için düşüncesini 'Eski köye yeni adet' sözleriyle anlattı ve 'Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum, gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, çekiniyor, ürküyor, daha yolun başındayken umutları kırılıyor' dedi.

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Adet olarak görülen düğün isteklerini hepimiz muhakkak duymuşuzdur. Baldıza yüzük, kayınbiradere gömlek gibi ufak tefek kız tarafı isteklerine şahit olmuşuzdur.

Adet olarak görülen düğün isteklerini hepimiz muhakkak duymuşuzdur. Baldıza yüzük, kayınbiradere gömlek gibi ufak tefek kız tarafı isteklerine şahit olmuşuzdur.

Ancak sosyal medya kullanımının artmasıyla düğün isteklerinin boyutunun nasıl bir noktaya geldiğini öğrendik. Sosyal medyada kimi zaman paylaşılan düğün istekleri hepimizin ağzını açık bırakıyor.

Ancak sosyal medya kullanımının artmasıyla düğün isteklerinin boyutunun nasıl bir noktaya geldiğini öğrendik. Sosyal medyada kimi zaman paylaşılan düğün istekleri hepimizin ağzını açık bırakıyor.

Bi' şey istemeyi unutmuşlar... Kuş sütü!

Bi' şey istemeyi unutmuşlar... Kuş sütü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı toplantısında yeni evlenecek çiftlere kredi desteğini duyurdu ve çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın radarına ağızları açık bırakan bu düğün istekleri takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı toplantısında yeni evlenecek çiftlere kredi desteğini duyurdu ve çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın radarına ağızları açık bırakan bu düğün istekleri takıldı.

Sosyal medyada yayılan listeleri "Eski köye yeni adet" olarak nitelendiren Erdoğan, çiftlerin mevcut sıkıntılarına popüler kültür ve gelenek dayatması eklendiğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan listeleri "Eski köye yeni adet" olarak nitelendiren Erdoğan, çiftlerin mevcut sıkıntılarına popüler kültür ve gelenek dayatması eklendiğini söyledi.
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"Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki..."

"Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki..."

Erdoğan, yeni evleneceklere dayatılan maddi külfet nedeniyle gençlerin 4-5 yıl boyunca ağır faturalarla karşılaştıklarını belirtti.

Erdoğan, 'Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum, gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, çekiniyor, ürküyor, daha yolun başındayken umutları kırılıyor' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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