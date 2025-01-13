onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 150 Bin Liralık Evlilik Kredisi Açıklamasına Onedio Okurlarından Yorum Gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 150 Bin Liralık Evlilik Kredisi Açıklamasına Onedio Okurlarından Yorum Gecikmedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 18:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı’nda alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık faizsiz kredinin ülkenin tamamında geçerli olduğunu açıkladı. Açıklamaları dikkatle takip edilen Erdoğan'ın bu duyuruları pek çok internet sitesi tarafından 'müjde' başlığıyla geçti. Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden Onedio okurları yeni kararlara dair fikirlerini, tepkilerini yorumlarıyla aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek çiftler ve yeni doğan bebekler için ailelere yapılacak yardımları aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek çiftler ve yeni doğan bebekler için ailelere yapılacak yardımları aktardı.

Alınan kararla yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi 81 ilin tamamında geçerli olacak. Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik yardım 5 bin TL olacak. İkinci çocuk için her ay 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin liralık yardım yapılacak.

İçeriğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını detaylı olarak vermiştik. Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden Onedio okurları yeni uygulamalara dair fikirlerini ve yorumlarını bizimle paylaştı 👇 Gelin hep birlikte o yorumlardan birkaçına göz atalım.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın