Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 150 Bin Liralık Evlilik Kredisi Açıklamasına Onedio Okurlarından Yorum Gecikmedi

Alınan kararla yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi 81 ilin tamamında geçerli olacak. Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik yardım 5 bin TL olacak. İkinci çocuk için her ay 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin liralık yardım yapılacak.