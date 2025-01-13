Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 150 Bin Liralık Evlilik Kredisi Açıklamasına Onedio Okurlarından Yorum Gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 150 Bin Liralık Evlilik Kredisi Açıklamasına Onedio Okurlarından Yorum Gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı’nda alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık faizsiz kredinin ülkenin tamamında geçerli olduğunu açıkladı. Açıklamaları dikkatle takip edilen Erdoğan'ın bu duyuruları pek çok internet sitesi tarafından 'müjde' başlığıyla geçti. Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden Onedio okurları yeni kararlara dair fikirlerini, tepkilerini yorumlarıyla aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek çiftler ve yeni doğan bebekler için ailelere yapılacak yardımları aktardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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