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Çalışan Anneleri Hedef Gösteren Kullanıcıya Onedio Okurlarından Ders Niteliğinde Yanıtlar

Çalışan Anneleri Hedef Gösteren Kullanıcıya Onedio Okurlarından Ders Niteliğinde Yanıtlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 14:21

“Kadın bunu yapamaz”, “Kadın evde çocuğuna baksın”, “Kadın kahkaha atmasın”, “Hamile kadın sokağa çıkmasın”….

Ve daha nice korkunç cümlelere şahit olduk, “Kadın kısmı…” ile başlayan sözlerle büyüdük. Görmezden geldiğimiz bu cümleler şiddeti doğurdu, şiddeti aklayan ifadeleri büyüttü. Yıl 2025 ve konumuz küçük çocuğu olup çalışan anneler. Ne acı değil mi hâlâ bu tartışmayı yaratanların olması?

Sosyal medyada bir kullanıcının kreşe giden çocuğu olan anneleri hedef aldığı paylaşıma gelen tepkileri sizlere aktarmıştık. O içeriğimizde çalışan kadınları hedef gösterenlere Onedio okurları tarafından ders niteliğinde yorumlar geldi. 

Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

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Sosyal medya bir kullanıcı çalışan anneleri hedef alan bir paylaşım yapmıştı. O paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

Sosyal medya bir kullanıcı çalışan anneleri hedef alan bir paylaşım yapmıştı. O paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

“3 yaşında sabahın köründe kreşe gidiyorsundur çünkü annen çocukluk hayali olan mesleği yapıyordur.”

Bu içeriğimizde detayları ve kullanıcıya gelen tepkileri sizlere aktarmıştık. Onedio okurlarının da tartışmalı paylaşımı yapan kullanıcıya iki çift lafı vardı! 👇

İşte Onedio okurlarından gelen ders niteliğinde yanıtlar 👏 👏

İşte Onedio okurlarından gelen ders niteliğinde yanıtlar 👏 👏

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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