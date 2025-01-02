Çalışan Anneleri Hedef Gösteren Kullanıcıya Onedio Okurlarından Ders Niteliğinde Yanıtlar

“Kadın bunu yapamaz”, “Kadın evde çocuğuna baksın”, “Kadın kahkaha atmasın”, “Hamile kadın sokağa çıkmasın”….

Ve daha nice korkunç cümlelere şahit olduk, “Kadın kısmı…” ile başlayan sözlerle büyüdük. Görmezden geldiğimiz bu cümleler şiddeti doğurdu, şiddeti aklayan ifadeleri büyüttü. Yıl 2025 ve konumuz küçük çocuğu olup çalışan anneler. Ne acı değil mi hâlâ bu tartışmayı yaratanların olması?

Sosyal medyada bir kullanıcının kreşe giden çocuğu olan anneleri hedef aldığı paylaşıma gelen tepkileri sizlere aktarmıştık. O içeriğimizde çalışan kadınları hedef gösterenlere Onedio okurları tarafından ders niteliğinde yorumlar geldi.

Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.