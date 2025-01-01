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Yeni Yılın İlk Bebeği Mahir Deniz Doğdu: Sosyal Medya Kullanıcılarından 2025’in İlk Mizahı Geldi

Yeni Yılın İlk Bebeği Mahir Deniz Doğdu: Sosyal Medya Kullanıcılarından 2025’in İlk Mizahı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 09:31

2025-2039 yılları arasında doğan jenerasyona Beta Kuşağı denilecek. 2025’in ilk saniyelerinde ise Beta Kuşağı bebekleri doğdu. İzmir’de Mahir Deniz, İstanbul’da Kerem Ali, Gaziantep’te Ökkeş, Adana’da Umut, Malatya’da Ahsen, Van’da Eymen yeni yılın ilk bebekleri oldu.

Tabii ki aralarında en dikkat çeken Mahir Deniz’di. Mahir Deniz bebek için sosyal medya kullanıcılarından yeni yılın ilk mizahı da geldi.

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2025'in ilk doğum haberi İzmir'den geldi. Şenay ve Şener Saki çifti yeni yıla bebek sahibi olarak girdi. Mahir Deniz adının verildiği bebek 3 kilo 440 gram olarak dünyaya geldi.

2025'in ilk doğum haberi İzmir'den geldi. Şenay ve Şener Saki çifti yeni yıla bebek sahibi olarak girdi. Mahir Deniz adının verildiği bebek 3 kilo 440 gram olarak dünyaya geldi.

İstanbul’da Kerem Ali, Gaziantep’te Ökkeş, Adana’da Umut, Malatya’da Ahsen, Van’da Eymen yeni yılın ilk bebekleri oldu.

Mahir Deniz sosyal medyanın gündemi oldu. Adıyla ilgili kullanıcılar mizahlarını eksik etmedi. Hadi gelin hep birlikte Mahir Deniz bebeğe gelen yorumlara bakalım 👇

Mahir Deniz sosyal medyanın gündemi oldu. Adıyla ilgili kullanıcılar mizahlarını eksik etmedi. Hadi gelin hep birlikte Mahir Deniz bebeğe gelen yorumlara bakalım 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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