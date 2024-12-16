Senenin Mizah Açısından Verimli Geçtiğini Gösteren 2024 Yılında Atılmış En Komik Tweetler
Senenin Mizah Açısından Verimli Geçtiğini Gösteren 2024 Yılında Atılmış En Komik Tweetler
Adı X oldu, siteye botlar doldu, eski keyfi yok dense de Twitter dünyada da bizim için de mizahın lokomotifi. 2024 yılına veda ederken son 12 ayda atılmış komik tweetleri derledik. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için gelsin.
İyi eğlenceler 🚀
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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