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Senenin Mizah Açısından Verimli Geçtiğini Gösteren 2024 Yılında Atılmış En Komik Tweetler

Senenin Mizah Açısından Verimli Geçtiğini Gösteren 2024 Yılında Atılmış En Komik Tweetler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2024 - 14:07

Adı X oldu, siteye botlar doldu, eski keyfi yok dense de Twitter dünyada da bizim için de mizahın lokomotifi. 2024 yılına veda ederken son 12 ayda atılmış komik tweetleri derledik. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için gelsin.

İyi eğlenceler 🚀

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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