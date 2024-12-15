Görünce Keyfinizi Yerine Getirecek 2024 Yılının En Komik Spor Tweetleri!
Görünce Keyfinizi Yerine Getirecek 2024 Yılının En Komik Spor Tweetleri!
2024 yılı, spor dünyasında sadece heyecan dolu anlarla değil, aynı zamanda komik ve unutulmaz tweetlerle de hafızalarda kaldı. Sporcuların sahadaki başarıları kadar, yaşananlara dair paylaşımlar da büyük ilgi gördü. İşte bu yılın en çok konuşulan, unutulmaz tweetleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Galatasaraylılar bile istemeye başladı artık 🙃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 😐
3. Çok tatlı 😂
4. Yılın başında da durum aynıymış...
5. Futsal toprak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kupasız Kane
7. Muhtemelen böyle olmuştur 😂
8. Siyasi partiler nasıl kaçırdı bunu?
9. Herkesin idolü
10. Hep hücum hep 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Benzemiyor değil 😂
12. Böyleydi...
13. Efsaneler arasına girdi
14. 😂😂
15. Olur öyle arada 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Hayatı değişti doğru
17. Tarihe geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 😂
18. Tespit gibi tespit.
19. Sergen Yalçın mı attı bu tweeti?
20. 2-2 bitti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Hala gitmedi ama elbet bir gün
22. Bu nasıl bir büyüklük?
23. Nefret ettirdi kendinden
24. 😁😁
25. Benziyor mu sanki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26. Öyle oldu valla
27. Bu ülkenin voleybol aşkı bitmez 😁
28. Ankaralılar?
29. Fiziği dillerden düşmüyor doğru
30. Sek erkek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31. Uçak krizi...
32. 😁
33. Büyük iddia
34. Çok iyi
35. Olmadı Nadal 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
36. Kaptansız olmaz
37. Shop shop inanmayalım
38. EURO 2024...
39. Tarihi geçen Kurban Bayramı
40. Unutulmaz o olay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
41. Geriye bir kaldı
42. Çok kötüydük çok
43. Barış 😁
44. Gol atamasa da gücü tartışılmazdı
45. "O kadar da değil hocam" 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
46. Harbiden ya
47. Süper tespit
48. Hahaha aynısı
49. Nasıl yani?
50. Çok acayip bir süreçti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
51. Dünyayı salladı 😁
52. 😎
53. Herkes ekmeğinde 😂
54. Güzelmiş 😁
55. Neler yaşanmıştı neler 🫢
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
56. Dursun Başkan 🙃
57. Hakkındır
58. Buralara girersek çıkılmaz
59. Önemi çok büyük olan o gol
60. Normal değil araştırılmalı 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
61. Çok değişti böyle değildi
62. Fenerbahçeliler?
63. Herkes onu görmeye başladı
64. Ah Icardi....
65. Mayıslar yoksa?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın