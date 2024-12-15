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Görünce Keyfinizi Yerine Getirecek 2024 Yılının En Komik Spor Tweetleri!

Görünce Keyfinizi Yerine Getirecek 2024 Yılının En Komik Spor Tweetleri!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 16:21

2024 yılı, spor dünyasında sadece heyecan dolu anlarla değil, aynı zamanda komik ve unutulmaz tweetlerle de hafızalarda kaldı. Sporcuların sahadaki başarıları kadar, yaşananlara dair paylaşımlar da büyük ilgi gördü. İşte bu yılın en çok konuşulan, unutulmaz tweetleri.

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1. Galatasaraylılar bile istemeye başladı artık 🙃

1. Galatasaraylılar bile istemeye başladı artık 🙃
twitter.com

2. 😐

2. 😐
twitter.com

3. Çok tatlı 😂

3. Çok tatlı 😂
twitter.com

4. Yılın başında da durum aynıymış...

4. Yılın başında da durum aynıymış...
twitter.com

5. Futsal toprak

5. Futsal toprak
twitter.com
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6. Kupasız Kane

6. Kupasız Kane
twitter.com

7. Muhtemelen böyle olmuştur 😂

7. Muhtemelen böyle olmuştur 😂
twitter.com

8. Siyasi partiler nasıl kaçırdı bunu?

8. Siyasi partiler nasıl kaçırdı bunu?
twitter.com

9. Herkesin idolü

9. Herkesin idolü
twitter.com

10. Hep hücum hep 😂

10. Hep hücum hep 😂
twitter.com
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11. Benzemiyor değil 😂

11. Benzemiyor değil 😂
twitter.com

12. Böyleydi...

12. Böyleydi...
twitter.com

13. Efsaneler arasına girdi

13. Efsaneler arasına girdi
twitter.com

14. 😂😂

14. 😂😂
twitter.com

15. Olur öyle arada 😂

15. Olur öyle arada 😂
twitter.com
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16. Hayatı değişti doğru

16. Hayatı değişti doğru
twitter.com

17. Tarihe geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 😂

17. Tarihe geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 😂
twitter.com

18. Tespit gibi tespit.

18. Tespit gibi tespit.
twitter.com

19. Sergen Yalçın mı attı bu tweeti?

19. Sergen Yalçın mı attı bu tweeti?
twitter.com

20. 2-2 bitti

20. 2-2 bitti
twitter.com
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21. Hala gitmedi ama elbet bir gün

21. Hala gitmedi ama elbet bir gün
twitter.com

22. Bu nasıl bir büyüklük?

22. Bu nasıl bir büyüklük?
twitter.com

23. Nefret ettirdi kendinden

23. Nefret ettirdi kendinden
twitter.com

24. 😁😁

24. 😁😁
twitter.com

25. Benziyor mu sanki?

25. Benziyor mu sanki?
twitter.com
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26. Öyle oldu valla

26. Öyle oldu valla
twitter.com

27. Bu ülkenin voleybol aşkı bitmez 😁

27. Bu ülkenin voleybol aşkı bitmez 😁
twitter.com

28. Ankaralılar?

28. Ankaralılar?
twitter.com

29. Fiziği dillerden düşmüyor doğru

29. Fiziği dillerden düşmüyor doğru
twitter.com

30. Sek erkek

30. Sek erkek
twitter.com
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31. Uçak krizi...

31. Uçak krizi...
twitter.com

32. 😁

32. 😁
twitter.com

33. Büyük iddia

33. Büyük iddia
twitter.com

34. Çok iyi

34. Çok iyi
twitter.com

35. Olmadı Nadal 😂

35. Olmadı Nadal 😂
twitter.com
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36. Kaptansız olmaz

36. Kaptansız olmaz
twitter.com

37. Shop shop inanmayalım

37. Shop shop inanmayalım
twitter.com

38. EURO 2024...

38. EURO 2024...
twitter.com

39. Tarihi geçen Kurban Bayramı

39. Tarihi geçen Kurban Bayramı
twitter.com

40. Unutulmaz o olay

40. Unutulmaz o olay
twitter.com
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41. Geriye bir kaldı

41. Geriye bir kaldı
twitter.com

42. Çok kötüydük çok

42. Çok kötüydük çok
twitter.com

43. Barış 😁

43. Barış 😁
twitter.com

44. Gol atamasa da gücü tartışılmazdı

44. Gol atamasa da gücü tartışılmazdı
twitter.com

45. "O kadar da değil hocam" 😂

45. "O kadar da değil hocam" 😂
twitter.com
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46. Harbiden ya

46. Harbiden ya
twitter.com

47. Süper tespit

47. Süper tespit
twitter.com

48. Hahaha aynısı

48. Hahaha aynısı
twitter.com

49. Nasıl yani?

49. Nasıl yani?
twitter.com

50. Çok acayip bir süreçti

50. Çok acayip bir süreçti
twitter.com
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51. Dünyayı salladı 😁

51. Dünyayı salladı 😁
twitter.com

52. 😎

52. 😎
twitter.com

53. Herkes ekmeğinde 😂

53. Herkes ekmeğinde 😂
twitter.com

54. Güzelmiş 😁

54. Güzelmiş 😁
twitter.com

55. Neler yaşanmıştı neler 🫢

55. Neler yaşanmıştı neler 🫢
twitter.com
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56. Dursun Başkan 🙃

56. Dursun Başkan 🙃
twitter.com

57. Hakkındır

57. Hakkındır
twitter.com

58. Buralara girersek çıkılmaz

58. Buralara girersek çıkılmaz
twitter.com

59. Önemi çok büyük olan o gol

59. Önemi çok büyük olan o gol
twitter.com

60. Normal değil araştırılmalı 😂

60. Normal değil araştırılmalı 😂
twitter.com
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61. Çok değişti böyle değildi

61. Çok değişti böyle değildi
twitter.com

62. Fenerbahçeliler?

62. Fenerbahçeliler?
twitter.com

63. Herkes onu görmeye başladı

63. Herkes onu görmeye başladı
twitter.com

64. Ah Icardi....

64. Ah Icardi....
twitter.com

65. Mayıslar yoksa?

65. Mayıslar yoksa?
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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