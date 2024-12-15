Görünce Keyfinizi Yerine Getirecek 2024 Yılının En Komik Spor Tweetleri!

2024 yılı, spor dünyasında sadece heyecan dolu anlarla değil, aynı zamanda komik ve unutulmaz tweetlerle de hafızalarda kaldı. Sporcuların sahadaki başarıları kadar, yaşananlara dair paylaşımlar da büyük ilgi gördü. İşte bu yılın en çok konuşulan, unutulmaz tweetleri.