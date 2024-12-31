Bu Sefer Abarttı! Her Yılbaşında Kendisini Hatırlatan "Günlük Fenomen" Geleneği Yine Bozmadı

Her yılbaşı hayatımıza giren Yiğit Çalışkan, 2025 yılına da avazı çıktığı kadar bağırarak girdi. Her 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da viral oldu, ama bu sefer evine motor sokmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Gelin, o geleneksel videosunun 2025 versiyonuna hep birlikte bakalım...