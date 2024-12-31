Bu Sefer Abarttı! Her Yılbaşında Kendisini Hatırlatan "Günlük Fenomen" Geleneği Yine Bozmadı

Her yılbaşı hayatımıza giren Yiğit Çalışkan, 2025 yılına da avazı çıktığı kadar bağırarak girdi. Her 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da viral oldu, ama bu sefer evine motor sokmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Gelin, o geleneksel videosunun 2025 versiyonuna hep birlikte bakalım...
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Yılbaşı videolarıyla gündeme kendini unutturmayan "günlük fenomen" Yiğit Çalışkan, bu yıl da geleneği bozmadı.
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2025 yılını avazı çıktığı kadar bağırarak kutlayan fenomen her 1 Ocak'ta olduğu gibi bu sefer de viral oldu. Bu sefer evine motor soktuğu görüldü.
İşte o video!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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