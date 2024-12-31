Geri Dönüyor: Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 Yılında Devam Edeceğini Açıkladı
Geri Dönüyor: Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 Yılında Devam Edeceğini Açıkladı
2025 yılı, Türkiye'nin en uzun soluklu eğlence programlarından biri için heyecan verici bir dönüm noktası olacak! Beyazıt Öztürk, ünlü talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezona devam edeceğini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde duyurdu. 1996 yılında başladığı yayın hayatına, 2018'de ara veren program, 2025'te tekrardan izleyicilerle buluşarak yine kahkahaya boğacak. Ünlü isimlerin konuk olduğu ve birbirinden renkli anların yaşandığı Beyaz Show, 2025 yılında da ekranlarda olacak.
İşte detaylar...
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Beyaz Show, bir zamanların en çok sevilen gece kuşağı programlarından bir tanesiydi. Programdaki muhabbetler hem güldürüyor hem de ekrana kilitliyordu.
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4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı. Bu haber, izleyenleri epey üzmüştü.
1996 yılından 2018 yılına kadar 22 sezon yayın yapan Beyaz Show hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının juri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, 2025 yılında Beyaz Show'un devam edeceğini duyurdu.
İşte o anlar👇
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İzleyicilerden yorumlar gecikmedi👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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