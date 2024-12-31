Geri Dönüyor: Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 Yılında Devam Edeceğini Açıkladı

2025 yılı, Türkiye'nin en uzun soluklu eğlence programlarından biri için heyecan verici bir dönüm noktası olacak! Beyazıt Öztürk, ünlü talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezona devam edeceğini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde duyurdu. 1996 yılında başladığı yayın hayatına, 2018'de ara veren program, 2025'te tekrardan izleyicilerle buluşarak yine kahkahaya boğacak. Ünlü isimlerin konuk olduğu ve birbirinden renkli anların yaşandığı Beyaz Show, 2025 yılında da ekranlarda olacak.

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