Dünyanın Dört Bir Yanından Unutulmaz ve Büyüleyici 2025 Yılı Kutlamaları
Dünyanın Dört Bir Yanından Unutulmaz ve Büyüleyici 2025 Yılı Kutlamaları
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cg4...
Dünyanın dört bir yanındaki yeni yıl kutlamaları 2025'e muazzam bir başlangıç yaptı. Her kültür, kendi gelenekleriyle bu özel geceyi kutladı. Havai fişekler, konserler, danslar derken her yer adeta bir festival alanına döndü. İnsanlar, yeni yılın getireceği umut ve yeniliklerle dolu bir başlangıç yapmak için bir araya geldi. İşte, 2025’i karşılayan o unutulmaz anlardan bazıları...
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Yeni Zelanda
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Endonezya
Sidney
Mrs. Macquaries Point, Avusturya
Sidney Liman Köprüsü
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Beijing, Çin
Tayland
Tayvan
Güney Kore
Filipinler
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Bangkok, Tayland
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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