"Heyecanına Yenilmiş": Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın O Ses Türkiye Performansına Yorum Yağdı

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran genç oyuncu Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı. Performansıyla dikkat çeken Demirtaş, izleyicilerden hem övgüler hem de eleştiriler aldı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu performans, farklı yorumlara neden oldu.