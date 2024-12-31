"Heyecanına Yenilmiş": Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın O Ses Türkiye Performansına Yorum Yağdı
"Heyecanına Yenilmiş": Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın O Ses Türkiye Performansına Yorum Yağdı
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran genç oyuncu Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı. Performansıyla dikkat çeken Demirtaş, izleyicilerden hem övgüler hem de eleştiriler aldı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu performans, farklı yorumlara neden oldu.
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Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaşıyla gündem olmuştu.
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19 yaşında olduğu sanılan oyuncu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde gerçek yaşını da açıkladı 2008 doğumlu olan oyuncu, şu anda 16 yaşında.
"Aldatıldık" şarkısını seslendiren başarılı oyuncu sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı beğenirken bir kısmı da beğenmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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