Bu Sene de Değişmedi: Yılbaşını Evde Geçiren Kullanıcılardan O Ses Türkiye Heyecanı

Her sene olduğu gibi, bu sene de bazılarımız yılbaşını evde geçiriyor. Evde yılbaşı geçirenlerin vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, sosyal medyada büyük bir merakla bekleniyordu. Ezgi Mola, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu bu özel bölüm, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Peki, izleyiciler O Ses Türkiye heyecanını nasıl paylaşmış? Gelin birlikte bakalım...