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Bu Sene de Değişmedi: Yılbaşını Evde Geçiren Kullanıcılardan O Ses Türkiye Heyecanı

Bu Sene de Değişmedi: Yılbaşını Evde Geçiren Kullanıcılardan O Ses Türkiye Heyecanı

O Ses Türkiye
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 21:15

Her sene olduğu gibi, bu sene de bazılarımız yılbaşını evde geçiriyor. Evde yılbaşı geçirenlerin vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, sosyal medyada büyük bir merakla bekleniyordu. Ezgi Mola, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu bu özel bölüm, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Peki, izleyiciler O Ses Türkiye heyecanını nasıl paylaşmış? Gelin birlikte bakalım...

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Yeni yıl için planı olmayanlar televizyon başında ünlü isimlerin performanslarını izliyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Yeni yıl için planı olmayanlar televizyon başında ünlü isimlerin performanslarını izliyor.

Ezgi Mola, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Hadise, bu seneki programda juri koltuğunda oturuyor.

Ezgi Mola, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Hadise, bu seneki programda juri koltuğunda oturuyor.

İzleyiciler, O Ses Türkiye heyecanını böyle paylaştı😂

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Bakalım kazanan kim olacak?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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