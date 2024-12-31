İstanbul'daki Spor Salonunun Günlük Ücretini Görünce Soğuk Terler Dökeceksiniz
İstanbul'daki Spor Salonunun Günlük Ücretini Görünce Soğuk Terler Dökeceksiniz
Son yıllarda enflasyonun etkisiyle gıda fiyatları ve günlük harcamalar artarken, spor salonu ücretleri de buna dahil olmuş durumda. @laptoplugezgin olarak bilinen Oğuzhan, geçtiğimiz günlerde gittiği bir spor salonunun günlük ücretini öğrenince şok oldu. Testo Taylan ile birlikte salona giren Oğuzhan, fiyatı gördükten sonra hızla çıkmak istese de çıkmadı, o anları sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Sizler de takdir edersiniz ki son yıllarda yükselen enflasyon hem gıda fiyatlarını hem günlük aktivitelerimizi etkiliyor.
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@laptoplugezgin adıyla da bilinen Oğuzhan, geçtiğimiz günlerde gittiği bir spor salonuna ait günlük fiyatı paylaşarak isyan etti.
Fiyat algımız bozuldu, doğru! Ama bu fiyat diğer kullanıcılara da fazla geldi. İşte gelen yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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