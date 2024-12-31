İstanbul'daki Spor Salonunun Günlük Ücretini Görünce Soğuk Terler Dökeceksiniz

Son yıllarda enflasyonun etkisiyle gıda fiyatları ve günlük harcamalar artarken, spor salonu ücretleri de buna dahil olmuş durumda. @laptoplugezgin olarak bilinen Oğuzhan, geçtiğimiz günlerde gittiği bir spor salonunun günlük ücretini öğrenince şok oldu. Testo Taylan ile birlikte salona giren Oğuzhan, fiyatı gördükten sonra hızla çıkmak istese de çıkmadı, o anları sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

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