"2024'ü Nefretle Hatırlayacağım": 2024 Yılında Yaşadığı Travmatik Şeyler Yüzünden Hayattan Ümidini Kesen Kadın

2025’e merhaba dememize saatler kala, geride bıraktığımız yılın bıraktığı izleri düşünme vakti geldi. Kimi için güzel anılarla dolu, kimi içinse zorlayıcı bir dönem oldu 2024. Ancak Alexa isimli bir kadın, 2024’ü unutmak bir yana, büyük bir nefretle hatırlayacağını söylüyor. Yaşadığı talihsizlikleri tüm detaylarıyla paylaşan Alexa’nın hikayesi, yıl boyunca dert yanan çoğumuzu kendi durumumuza şükrettirecek türden.

Gelin, detaylara birlikte bakalım...