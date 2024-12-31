"2024'ü Nefretle Hatırlayacağım": 2024 Yılında Yaşadığı Travmatik Şeyler Yüzünden Hayattan Ümidini Kesen Kadın
"2024'ü Nefretle Hatırlayacağım": 2024 Yılında Yaşadığı Travmatik Şeyler Yüzünden Hayattan Ümidini Kesen Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/325...
2025’e merhaba dememize saatler kala, geride bıraktığımız yılın bıraktığı izleri düşünme vakti geldi. Kimi için güzel anılarla dolu, kimi içinse zorlayıcı bir dönem oldu 2024. Ancak Alexa isimli bir kadın, 2024’ü unutmak bir yana, büyük bir nefretle hatırlayacağını söylüyor. Yaşadığı talihsizlikleri tüm detaylarıyla paylaşan Alexa’nın hikayesi, yıl boyunca dert yanan çoğumuzu kendi durumumuza şükrettirecek türden.
Gelin, detaylara birlikte bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki 2025 yılına girmemize saatler kaldı. 2024 yılı birçoğumuz için birbirinden farklı tecrübelere sahne oldu.
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İlişkilerde yaşadığımız bazı travmaları ve kişileri, artık 2024 yılında bırakmanın tam zamanı ama...
Alexa isimli bir kadının, 2024 yılında yaşadığı talihsizlikler halimize şükrettirecek cinsten yeridir. "2024'ü büyük bir nefretle hatırlayacağım" diyen kadın, yaşadıklarını en ince detayına kadar anlattı.
Her şey aslında Ocak ayında başlamış. Yeni yıla girer girme merdivenden düşerek nişanlısının aldığı tektaşın zarar gördüğünü söyleyen kadın, ilk başta bunu "nazar boncuğu" olarak nitelendirmiş.
Halbuki bundan iki ay sonra da ayağını kırıp aynı ay da babasını kaybetmiş. Aylar öncesinden planladığı düğün tarihi de babasını ölümünden bir gün önceye denk gelmiş.
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Düğünden önce alerjik reaksiyonlar gösterip hastaneye kaldırılan kadın, düğünü iptal etmemiş. Babasının cenazesinden sonra bu alerjik reaksiyonlar sebebiyle günlerce hastanede yatmış.
Düğün dekorlarını ve belgeleri sakladığı stüdyo da yanmış. Evlendikten sonra da belirli aralıklarla hastane ziyaretleri olmuş.
2024'ün sonlarına doğru vücudunda tenya olduğunu öğrenen kadın, "Bit artık 2024" demekten kendini alıkoyamadı. Bu yıl her ne kadar travmatik geçse de 2025'ten son derece umutlu olduğunu söylüyor.
"Bu yıl çok travmatik geçti. 2025 yılının artık benim için iyi geçmesi gerekiyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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