Ünlü Astrolog 2024 Yılının Son Gecesi İçin Herkesi Uyardı: "Yepyeni Başlangıçlar..."

2025 yılına saatler kala, astrologlar yeni yıl için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Yasemin Koca da 2024 yılının son gecesi için herkese önemli bir hatırlatmada bulunarak, bu gecenin arınma, sorgulama ve değerlendirmenin zamanı olduğunu belirtiyor. Koca, 'Bu gece, eksileri ve artıları ayırt edebilme, günahları ve sevapları, iyileri ve kötüleri sorgulama zamanı olacak.' diyor.

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