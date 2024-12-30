Ünlü Astrolog 2024 Yılının Son Gecesi İçin Herkesi Uyardı: "Yepyeni Başlangıçlar..."
Ünlü Astrolog 2024 Yılının Son Gecesi İçin Herkesi Uyardı: "Yepyeni Başlangıçlar..."
2025 yılına saatler kala, astrologlar yeni yıl için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Yasemin Koca da 2024 yılının son gecesi için herkese önemli bir hatırlatmada bulunarak, bu gecenin arınma, sorgulama ve değerlendirmenin zamanı olduğunu belirtiyor. Koca, 'Bu gece, eksileri ve artıları ayırt edebilme, günahları ve sevapları, iyileri ve kötüleri sorgulama zamanı olacak.' diyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılına saatler kaldı... Bu süreçte bazı astrologlar da yeni yıl için bazı uyarılarda bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Koca da 2024 yılının son gecesi için herkes uyardı.
"2024 yılının son gecesi bu gece; bu gece, arınma gecesi, eksileri ve artıları ayırt edebilme gecesi, günahların ve sevapların, iyilerin ve kötülerin, ahların ve duaların, kısacası her şeyin sorgusunun yapılacağı bir gece olacak."
"Yarın gece sonuçlar ve kararlar, sonrası ise yepyeni başlangıçlar."
İşte o gönderi👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın