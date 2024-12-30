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Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş 2025 Öngörülerini Söyledi: "Hükümet Değişecek"

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş 2025 Öngörülerini Söyledi: "Hükümet Değişecek"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 12:38

Astrolog Can Aydoğmuş, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren bir isim. 2025 yılına sayılı günler kala yeni öngörülerini paylaşan Aydoğmuş, yine dikkatleri üzerine çekti. Hükümetin değişeceğini vurguladığı bu öngörüler, sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İşte detaylar...

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2025 yılına girmemize tam anlamıyla saatler kaldı. 2024 yılı bazılarımız için birçok travmaya sahne olurken bir kısmımıza da tecrübe oldu.

2025 yılına girmemize tam anlamıyla saatler kaldı. 2024 yılı bazılarımız için birçok travmaya sahne olurken bir kısmımıza da tecrübe oldu.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da 2025 yılının "sarsıcı" olacağını vurgulamıştı. Hatta bu yıl hükümet değişikliği olacağını da öngörmüştü.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da 2025 yılının "sarsıcı" olacağını vurgulamıştı. Hatta bu yıl hükümet değişikliği olacağını da öngörmüştü.

Can Aydoğmuş'un 2025 öngörüleri için:

Aydoğmuş, hükümetin değişeceğini kendi X hesabından da böyle paylaştı.

Aydoğmuş, hükümetin değişeceğini kendi X hesabından da böyle paylaştı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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