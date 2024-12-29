onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 22:45

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Lütfen bacağınızla aynı renk ten çorap giymeyin"

1. "Lütfen bacağınızla aynı renk ten çorap giymeyin"
twitter.com

2. 20'li yaşlarında aileyle yaşamak böyle hissettiriyor.

2. 20'li yaşlarında aileyle yaşamak böyle hissettiriyor.
twitter.com

3. "İzin günümde eğlenmeyi dört gözle bekliyorum dedikten sonra izin günümde ben"

3. "İzin günümde eğlenmeyi dört gözle bekliyorum dedikten sonra izin günümde ben"
twitter.com

4. "Cumartesi ve pazar günlerinin gerçekten dinlenme günü olarak kabul edildiği günleri özlüyorum"

4. "Cumartesi ve pazar günlerinin gerçekten dinlenme günü olarak kabul edildiği günleri özlüyorum"
twitter.com

5. "İstanbul'da normal bir gün"

5. "İstanbul'da normal bir gün"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. "Elime geçen ilk fırsatta ben"

6. "Elime geçen ilk fırsatta ben"
twitter.com

7. "Spor salonunun dışında kendimi motive ederken ben"

7. "Spor salonunun dışında kendimi motive ederken ben"
twitter.com

8. "Sabah 6'da kalkmam gerektiğini bilerek telefonumla meşgulüm"

8. "Sabah 6'da kalkmam gerektiğini bilerek telefonumla meşgulüm"
twitter.com

9. "Gerçekten sevdiğim bir filmi herkesi izlemeye zorluyorum"

9. "Gerçekten sevdiğim bir filmi herkesi izlemeye zorluyorum"
twitter.com

10. 31 Temmuz 2024 / 1 Ocak 2025

10. 31 Temmuz 2024 / 1 Ocak 2025
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. "Bu adam bu rolü biraz fazla iyi oynadı, gerçek hayatta söylediği tek bir kelimeye bile güvenmem"

11. "Bu adam bu rolü biraz fazla iyi oynadı, gerçek hayatta söylediği tek bir kelimeye bile güvenmem"
twitter.com

12. "Kötü bir şey söyleyip 10 dakika sonra kendimi kötü hissettiğimde"

12. "Kötü bir şey söyleyip 10 dakika sonra kendimi kötü hissettiğimde"
twitter.com

13. "Tüm gururumu yutunca ben"

13. "Tüm gururumu yutunca ben"
twitter.com

14. "Gecenin 3'ünde su içerken"

14. "Gecenin 3'ünde su içerken"
twitter.com

15. "Birine bir şey sormanın hissettirdiği"

15. "Birine bir şey sormanın hissettirdiği"
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın