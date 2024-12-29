Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "Lütfen bacağınızla aynı renk ten çorap giymeyin"
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2. 20'li yaşlarında aileyle yaşamak böyle hissettiriyor.
3. "İzin günümde eğlenmeyi dört gözle bekliyorum dedikten sonra izin günümde ben"
4. "Cumartesi ve pazar günlerinin gerçekten dinlenme günü olarak kabul edildiği günleri özlüyorum"
5. "İstanbul'da normal bir gün"
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6. "Elime geçen ilk fırsatta ben"
7. "Spor salonunun dışında kendimi motive ederken ben"
8. "Sabah 6'da kalkmam gerektiğini bilerek telefonumla meşgulüm"
9. "Gerçekten sevdiğim bir filmi herkesi izlemeye zorluyorum"
10. 31 Temmuz 2024 / 1 Ocak 2025
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11. "Bu adam bu rolü biraz fazla iyi oynadı, gerçek hayatta söylediği tek bir kelimeye bile güvenmem"
12. "Kötü bir şey söyleyip 10 dakika sonra kendimi kötü hissettiğimde"
13. "Tüm gururumu yutunca ben"
14. "Gecenin 3'ünde su içerken"
15. "Birine bir şey sormanın hissettirdiği"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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