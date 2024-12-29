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Aklımızda Hep Çocuk Kalmış: Evde Tek Başına'nın Kevin'ını Canlandıran Oyuncunun Son Hali Nostalji Yarattı

Aklımızda Hep Çocuk Kalmış: Evde Tek Başına'nın Kevin'ını Canlandıran Oyuncunun Son Hali Nostalji Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 19:22

Evde Tek Başına filmi, çocukluğumuzun en unutulmaz yapımlarından biri. Her ne kadar Macaulay Culkin'in canlandırdığı Kevin karakteri, zaman içinde birçok insanın hafızasında bir çocuk olarak kalsa da, aradan geçen yıllar Kevin’ın hayatına büyük değişiklikler getirdi. Peki, o küçük çocuğun son hali nasıl? İşte, Evde Tek Başına’nın Kevin’ı 44 yaşındaki Macaulay Culkin’in son hali...

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"Evde Tek Başına" başına filmi, neredeyse her yıl başında televizyon ekranlarında gördüğümüz kült filmlerden biri artık.

"Evde Tek Başına" başına filmi, neredeyse her yıl başında televizyon ekranlarında gördüğümüz kült filmlerden biri artık.

Kevin isimli küçük bir çocuğa hayat veren Macaulay Culkin de aklımızda hep çocuk olarak yer alıyor.

Kevin isimli küçük bir çocuğa hayat veren Macaulay Culkin de aklımızda hep çocuk olarak yer alıyor.

O dönemler henüz 12 yaşında olan oyuncu, 2024 itibarıyla günümüz itibarıyla 44 yaşında.

O dönemler henüz 12 yaşında olan oyuncu, 2024 itibarıyla günümüz itibarıyla 44 yaşında.

İşte Macaulay Culkin'in son hali👇

İşte Macaulay Culkin'in son hali👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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