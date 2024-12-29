Aklımızda Hep Çocuk Kalmış: Evde Tek Başına'nın Kevin'ını Canlandıran Oyuncunun Son Hali Nostalji Yarattı

Evde Tek Başına filmi, çocukluğumuzun en unutulmaz yapımlarından biri. Her ne kadar Macaulay Culkin'in canlandırdığı Kevin karakteri, zaman içinde birçok insanın hafızasında bir çocuk olarak kalsa da, aradan geçen yıllar Kevin’ın hayatına büyük değişiklikler getirdi. Peki, o küçük çocuğun son hali nasıl? İşte, Evde Tek Başına’nın Kevin’ı 44 yaşındaki Macaulay Culkin’in son hali...