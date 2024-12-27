Kocasını Görünce Hayata Adeta Tekrar Dönen Kate Middleton'ın O Anları Gözlerden Kalp Fışkırttı

Noel günü Sandringham’da Kraliyet Ailesi’nin kilise ziyaretinde, Kate Middleton ve Prens William yine gözleri üzerine çekti. Ancak, sadece şıklıklarıyla değil, aralarındaki güçlü bağla da dikkat çektiler. Vücut dili uzmanlarına göre, Kate’in William’dan kısa bir süre ayrıldığı anlarda yaşadığı gerginlik, Prens William’ın eşine mesafeden bile olsa verdiği destekle hızla yok oldu. Bu an, çiftin birbirlerine duyduğu güven ve bağlılığı bir kez daha ortaya koydu. Gelin, kısa süre önce büyük badireler atlatan Kate Middleton'ın mimik analizine hep beraber bakalım...