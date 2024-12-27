2024 Yılında Burçlar Hakkında Google'da İnsanların En Çok Sorduğu Sorular
2024 Yılında Burçlar Hakkında Google'da İnsanların En Çok Sorduğu Sorular
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/abbyzinman/g...
2024 yılı birçoğumuz için farklı olaylara sahne olsa da değişmeyen tek şey retronun etkileriydi. Bu süreçte bazı burçlar hem metrodan etkilendi hem de hayatlarında bazı radikal kararlar aldı. Bu kararlar sayesinde de hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Öyle olacak ki bazı burçlar da bir kısım için merak konusu oldu. Google'da burçlar hakkında en çok hangi sorular sorulmuş? Burçların hangi kişilik özellikleri merak edilmiş?
İşte detaylar...
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"Koçlar neden bu kadar aptal?"
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"Boğa burçları neden bu kadar çekici?"
"İkizler neden bu kadar güçlü?"
"Yengeçler neden bu kadar tuhaf?"
"Aslanlar neden sürekli drama yaratıyorlar?"
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"Başaklar neden bu kadar alaycı?"
"Teraziler neden bu kadar güzel?"
"Akrepler neden bu kadar sinir bozucu?"
"Yaylar neden bu kadar dirayetli?"
"Oğlaklar neden bu kadar cezbedici?"
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"Kovalar neden bu kadar zor?"
"Balıklar neden bu kadar inatçı?"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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