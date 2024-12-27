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ODTÜ Profesörünün Eğitim Geçmişi Görenleri Kendine Hayran Bıraktı

ODTÜ Profesörünün Eğitim Geçmişi Görenleri Kendine Hayran Bıraktı

ODTÜ
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 21:24

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde profesörlük yapan Prof. Dr. Elif Uysal, son günlerde dikkat çeken CV’siyle gündeme oturdu. Yurt dışında birçok prestijli okulda eğitim gören Uysal, gittiği her okulda birinci olarak mezun olmasıyla hayranlık uyandırdı. Göz kamaştıran başarılarla dolu CV’si, sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar yorum yağdırdı. 

İşte detaylar!

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Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de akademisyen olarak görev alan Prof. Dr Elif Uysal'ın eğitimi ve iş deneyimleri sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de akademisyen olarak görev alan Prof. Dr Elif Uysal'ın eğitimi ve iş deneyimleri sosyal medyada gündem oldu.

Uçar'ın liseden doktoraya kadar neredeyse tüm dallarda "gözde öğrenci" olması ise sosyal medyada takdir topladı.

Uçar'ın liseden doktoraya kadar neredeyse tüm dallarda "gözde öğrenci" olması ise sosyal medyada takdir topladı.

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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