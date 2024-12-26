Uçuş Görevlisi, Konforunuz İçin Asla Satın Almamanız Gereken Koltuğu Söyledi
Uçuş Görevlisi, Konforunuz İçin Asla Satın Almamanız Gereken Koltuğu Söyledi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/fligh...
Hepimiz uçak bileti alırken en iyi koltuğu bulmak için fazlasıyla çaba sarf ederiz. Ama peki, daha rahat bir uçuş için kaçınmamız gereken koltuklar neler? İşte uçuş görevlisi, uzun yıllar süren deneyiminden yola çıkarak bu soruya net bir yanıt verdi. Huzurlu bir yolculuk için hangi koltuklardan uzak durmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, gelin bakalım!
Sizler de takdir edersiniz ki uçak yolculuğu yapmadan önce satın alacağımız koltuğa karar vermek için tam anlamıyla takla atıyoruz.
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Peki daha huzurlu bir yolculuk geçirmek için hangi koltuğu satın almamalıyız? Uçuş görevlisi bu konuya açıklık getirdi.
Uçuş görevlisi, çıkış kapılarına en yakın koltukları en kötü koltuklar olarak nitelendiriyor.
"İkinci kötü olan ise çıkış sırasındaki ilk koltuk, çünkü o da sırt yaslama fonksiyonu olmayan bir koltuk, o yüzden uçuş rezervasyonunuzu yaparken bunu aklınızda bulundurun. Asla tavsiye etmem"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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