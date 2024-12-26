Uçuş Görevlisi, Konforunuz İçin Asla Satın Almamanız Gereken Koltuğu Söyledi

Hepimiz uçak bileti alırken en iyi koltuğu bulmak için fazlasıyla çaba sarf ederiz. Ama peki, daha rahat bir uçuş için kaçınmamız gereken koltuklar neler? İşte uçuş görevlisi, uzun yıllar süren deneyiminden yola çıkarak bu soruya net bir yanıt verdi. Huzurlu bir yolculuk için hangi koltuklardan uzak durmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, gelin bakalım!