Ünlü Astrolog 26 Aralık İçin Uyardı: "Bugün Sezgiler Oldukça Güçlü Olacak"
Ünlü Astrolog 26 Aralık İçin Uyardı: "Bugün Sezgiler Oldukça Güçlü Olacak"
2024 yılının sonlarına yaklaşırken, bazı astrologlar önemli uyarılarda bulunuyor. Bu isimlerden biri de sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Yasemin Koca. Koca, 26 Aralık'ı vurgulayarak, “Bugün, sezgiler oldukça kuvvetli olacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Ardından, “Dualar yerini bulacak. Bazı gerçekler ile yüzleşebilirsiniz. Sert açılar var” diyerek, günün enerjisine dikkat çekti.
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2024 yılının son demlerindeyiz. Bu süreçte bazı astrologlar da uyarılarda bulunuyor.
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Uyarıda bulunan isimlerden bir tanesi ise sosyal medya paylaşımlarıyla tanıdığımız Yasemin Koca'dan geldi. Koca, 26 Aralık'ın altını çizdi.
"Bugün, sezgiler oldukça kuvvetli olacak" diyerek sözlerine başlayan Koca,
"Dualar yerini bulacak. Bazı gerçekler ile yüzleşebilirsiniz. Sert açılar var" dedi.
"Ama sakın ah ve beddua etmeyin"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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