Birçok Turistin Uğrak Noktası Tayland'da Paraya Basmak Neden Yasak?

Tayland’a gitmeyi planlıyorsanız, ülkenin kültürel hassasiyetlerine dikkat etmekte fayda var. Özellikle paraya basmanın yasak olduğunu duyunca şaşırabilirsiniz. Ama bu yasa, sadece bir kural değil, Tayland’ın kraliyet ailesine ve kültürel değerlerine duyduğu derin saygının bir yansıması. Peki, paraya basmanın neden bu kadar ciddi bir konu olduğunu biliyor musunuz? Gelin, bu ilginç yasağın ardındaki nedenlere birlikte bakalım.