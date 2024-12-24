Onları Yıldırmak İmkansız: Sabır Taşından Bile Sabırlı Yapılarıyla Dikkat Çeken Burçlar
Onları Yıldırmak İmkansız: Sabır Taşından Bile Sabırlı Yapılarıyla Dikkat Çeken Burçlar
Kaynak: https://newsukraine.rbc.ua/news/these...
Bazen sabır, hayatın en değerli armağanı gibi gelir. Ama bazı burçlar var ki, sabır konusunda adeta sınır tanımıyorlar! Onlar her durumda sakin kalmayı başarır, küçük sıkıntılara takılmazlar. Sabır konusunda hangi burçlar öne çıkıyor, kimler asla yılmıyor? İşte, sabırlarıyla dikkat çeken ve her durumda dingin kalmayı başaran o burçlar…
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Terazi Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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