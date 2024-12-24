Singapur'da Sakız Çiğnemenin Neden Yasak Olduğunu Öğrendiğinizde Onlara Hak Vereceksiniz
Singapur'da Sakız Çiğnemenin Neden Yasak Olduğunu Öğrendiğinizde Onlara Hak Vereceksiniz
Singapur’da sakız çiğnemenin yasak olduğunu biliyor muydunuz? Bu yasağın sebebi düşündüğünüzden çok daha ilginç! Metro kapılarından sokak temizliğine kadar uzanan bu karar, ülkenin düzen ve disiplin anlayışını ortaya koyuyor. Temiz sokaklar ve kurallarla şekillenen bu hikaye, Singapur’un neden “düzenli şehir” olarak anıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki Singapur'da sakız çiğnemek neden yasak? Detaylar içeriğin devamında...
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Singapur her ne kadar dışarıdan güzel görünse de aslında tam bir yasaklar ülkesi. Hatta o kadar ilginç yasaklar var ki hem turistler hem de yerel halk zaman zaman zor anlar yaşıyor.
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Peki sakız çiğnemenin Singapur'da yasak olduğunu biliyor muydunuz? Bu yasağı ilk getiren Singapur’un efsanevi lideri Lee Kuan Yew, ülkeyi küçük bir liman kentinden küresel bir ticaret merkezi haline getiren kişi olarak da tanınıyor.
Lee Kuan Yew, bu yasağın yabancı gazeteciler arasında çokça tartışıldığını belirtmişti. Amerikalı gazeteci Tom Plate ile yaptığı bir röportajda, "Yıllarca bana hep sakız yasağını sordular," diye dert yanmıştı.
1965’te bağımsızlığını kazandığında Singapur, sınırlı kaynaklara sahip küçük bir ülkeydi. Lee, bu zorlukların üstesinden gelmek için “üçüncü dünya bölgesinde bir vaha” yaratma planıyla harekete geçti.
Cambridge mezunu olan Lee’nin hedefi mükemmel bir toplum yaratmaktı. Tom Plate, "Sakız yasağını anlamak başta zordu, ama sonra fark ettim ki kamuya açık alanlarda yere atılan sakızlar, Singapur’un kusursuz olma hedefini baltalamak olarak görülüyordu," diye yazmıştı.
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Sakız, adeta "distopik" bir unsur olarak algılanıyordu. Kamu alanlarını kirleten bu alışkanlık, ilerleme düşmanı olarak değerlendirildi ve sakızın yasaklanması, "ütopyaya" giden yolda bir adım olarak görüldü.
Bir gazetecinin sakızın yaratıcılığı simgeliyor olabileceği fikrini dile getirmesi üzerine, "Metro kapılarına sakız yapıştırarak onların açılmasını engellemek mi? Bu yaratıcılık değil, düpedüz bir kötülük," diyerek yanıt vermişti.
Günümüzde bu durum hafiften değişti. 2004 yılında, ABD ile yapılan bir serbest ticaret anlaşması sayesinde bazı “ilaç niyetinde kullanılan” sakızların reçeteyle satılmasına izin verildi.
Singapur Hukuk Üniversitesi’nden Eugene Tan, bu kuralları şu sözlerle özetliyor: “Singapurlular arasında ülkemiz için ‘düzenli şehir’ tanımı yaygındır. Bu ifade, aynı zamanda ‘düzen’ kelimesinin ikinci anlamına, yani cezai yaptırımlara da işaret eder.”
Singapur’u sıkça ziyaret eden gazeteci Tom Plate ise ülkenin temiz, pahalı ve kurallarla dolu olduğunu söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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