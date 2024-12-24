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Aşk Böyle Bir Şey mi? Kocasının Film İzlerken Güldüğü Şeyi Bile Merak Eden Kadın İçimizi Isıttı

Aşk Böyle Bir Şey mi? Kocasının Film İzlerken Güldüğü Şeyi Bile Merak Eden Kadın İçimizi Isıttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 18:24

Uzun ilişkilerde zamanla ortaya çıkan küçük detaylar, bazen aşkın en tatlı yanlarını gösterir. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, eşiyle film izlerken yaşadığı bir anıyı paylaşıp herkesi gülümsetti. Eşinin neye güldüğünü öğrenmek için tatlı bir çaba sarf eden kadın, adeta 'Bize de nasip olur mu?' dedirtti.

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Uzun ilişkilerde farklı dinamiklerle karşılaşabilmek mümkün. Sizler de takdir edersiniz ki partnerlerinin birbiriyle uyumlu olması çok önemli.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da eşiyle film izlerken yapmak istediği şeyi anlatarak gözlerden adeta kalp fışkırttı. Eşinin neye güldüğünü bile öğrenmek isteyen kadın, "Allah'ım nasip et" dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da eşiyle film izlerken yapmak istediği şeyi anlatarak gözlerden adeta kalp fışkırttı. Eşinin neye güldüğünü bile öğrenmek isteyen kadın, "Allah'ım nasip et" dedirtti.
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Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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