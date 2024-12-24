Aşk Böyle Bir Şey mi? Kocasının Film İzlerken Güldüğü Şeyi Bile Merak Eden Kadın İçimizi Isıttı

Uzun ilişkilerde zamanla ortaya çıkan küçük detaylar, bazen aşkın en tatlı yanlarını gösterir. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, eşiyle film izlerken yaşadığı bir anıyı paylaşıp herkesi gülümsetti. Eşinin neye güldüğünü öğrenmek için tatlı bir çaba sarf eden kadın, adeta 'Bize de nasip olur mu?' dedirtti.

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