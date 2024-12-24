Nadir Bir Hastalığa Sahip Olduğu İçin Seslere Tahammül Edemeyen Çocuğun Dram Filmlerini Aratmayan Öyküsü

Tıp tarihinde pek çok ilginç öyküyle karşılaşsak da Grayson’ın hikayesi adeta bir dram filmi gibi. 19 yaşındaki genç, nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle seslere karşı aşırı hassasiyetle mücadele ediyor. Ailesi ona bu süreçte her ne kadar destek olmaya çalışsa da Grayson, yaşadığı zorlukların altını çiziyor. Özellikle ailesinin çıkardığı seslere tahammül edemediğini ifade eden genç, bu nedenle kız arkadaşıyla yaşamaya başlıyor. Ardından, hayatını etkileyen bu durumla başa çıkabilmek için uzun bir tedavi sürecine giriyor.

Detaylar içeriğin devamında!