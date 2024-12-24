Nadir Bir Hastalığa Sahip Olduğu İçin Seslere Tahammül Edemeyen Çocuğun Dram Filmlerini Aratmayan Öyküsü
Nadir Bir Hastalığa Sahip Olduğu İçin Seslere Tahammül Edemeyen Çocuğun Dram Filmlerini Aratmayan Öyküsü
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Tıp tarihinde pek çok ilginç öyküyle karşılaşsak da Grayson’ın hikayesi adeta bir dram filmi gibi. 19 yaşındaki genç, nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle seslere karşı aşırı hassasiyetle mücadele ediyor. Ailesi ona bu süreçte her ne kadar destek olmaya çalışsa da Grayson, yaşadığı zorlukların altını çiziyor. Özellikle ailesinin çıkardığı seslere tahammül edemediğini ifade eden genç, bu nedenle kız arkadaşıyla yaşamaya başlıyor. Ardından, hayatını etkileyen bu durumla başa çıkabilmek için uzun bir tedavi sürecine giriyor.
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Sizler de takdir edersiniz ki sağlık sektöründe birbirinden ilginç durumlarla karşılaşabilmek mümkün.
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Fakat Grayson isimli bir çocuğun sahip olduğu rahatsızlık "Allah düşmanıma vermesin" dedirten cinsten desek yeridir. Çünkü kendisi, seslerden nefret etme anlamında gelen "misfonya" rahatsızlığına sahip.
Çiğneme sesi başta olmak üzere en küçük sesten bile irkilerek sinir küpüne dönen 19 yaşındaki çocuk, "Ailemle doğru düzgün bir akşam yemeği bile yemedim, hiç güzel anım yok" diyor.
Ailesinin çıkardığı seslerden nefret ettiği için kız arkadaşına taşınmaya karar veren Grayson, aile evinde yaşadığı süreçte kendisini odasına kilitliyormuş.
"Çocukken babamın nefes sesi yüzünden odayı terk etmiştim. Kan beynime sıçrıyordu"
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Ailesi zamanında Grayson'ı "şımarık" olarak değerlendirse de özel terapi ve hipnoterapi de dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denedi, ancak hiçbirisi kalıcı bir çözüm sağlamadı.
Grayson, liseye ilk başladığı zamanları hatırlayarak "Okula gitmeye dayanamadım, okulu bırakıp kendimi 5 sene izole ettim" diyor.
Bir restoranda işe girerek gürültülere "alışmaya" çalışan çocuk, "Kimse beni anlamıyor, herkes dikkat çektiğimi düşünüyor" diyor.
"Umarım bir gün ailemle güzel bir akşam yemeği yiyebilirim" diyerek sözlerini noktalıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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