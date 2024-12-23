Katı Kuralları Nedeniyle Erkeklerin Kendisiyle Birlikte Olmaktan Korktuğunu İddia Eden Kadın

Hepimizin ilişkilerde kendimize göre sınırları olsa da bir TikTok fenomeni olan Bia Baby, erkeklerle ilgili kurallarını açıkça paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kurallarını oldukça net bir şekilde ortaya koyan Bia Baby, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Peki fenomen ilişkiye başlamadan önce hangi kuralları koyuyor?

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