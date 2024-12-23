Katı Kuralları Nedeniyle Erkeklerin Kendisiyle Birlikte Olmaktan Korktuğunu İddia Eden Kadın
Katı Kuralları Nedeniyle Erkeklerin Kendisiyle Birlikte Olmaktan Korktuğunu İddia Eden Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/324...
Hepimizin ilişkilerde kendimize göre sınırları olsa da bir TikTok fenomeni olan Bia Baby, erkeklerle ilgili kurallarını açıkça paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kurallarını oldukça net bir şekilde ortaya koyan Bia Baby, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Peki fenomen ilişkiye başlamadan önce hangi kuralları koyuyor?
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İlişkilerde pek tabii kriterlerimiz olmalı. Tanıştığımız kişinin beyaz atlı prensimiz olmasını istiyorsak belirli bir statüde olması şart.
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Ama geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaştığı video "Abla sen ne yaşıyorsun?" dedirten cinsten desek yeridir. Çünkü ilişkiye başladan önce erkeklere bazı şartlar koşuyor, yerine getirmeyenleri de kendi tabiriyle "postalıyor".
"Para önemli değil, önemli olan kalplerin bir olması" diyerek kendimizi avutsak da Bia isimli kadın, koyduğu kurallar yüzünden erkeklerin kendisinden korktuğunu söylüyor.
Bia, öncelikle "hesabı asla bölüşmem" diyor. Erkekler her zaman "verici" rolünde olmak zorundaymış.
Bia için iş ve statü de son derece önemli. Eğer "iyi bir işi" yoksa bu kişiyle ciddi bir şey düşünmüyormuş bile!
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Konu evliliğin geldiğinde de doğuracağı çocuğun ismini kendi başına koyma konusunda da ısrarcı. "Ben doğurdum, benim kurallarım" demekten de çekinmiyor.
Ve son olarak da partneriyle kavga ettiğinde haksız olsa bile asla susmayacağını dile getiriyor. Bu açıklamalar sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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