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"Keşke Ben Atsaydım" Dedikleri Birbirinden İkonik Tweetleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

"Keşke Ben Atsaydım" Dedikleri Birbirinden İkonik Tweetleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 14:19

Twitter'da (X) bazen bir tweet öyle bir ironik patlama yapıyor ki, 'Keşke ben atsaydım!' diyorsunuz. Kimisi düşündüren, kimisi güldüren bu paylaşımlar gerçekten birer ustalık örneği desek abartmayız. Hadi, gelin birbirinden yaratıcı ve ikonik tweetlere göz atalım, bakalım hangisini beğeneceksiniz!

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Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara "Keşke ben atsaydım" dedikleri tweetleri sordu.

Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara "Keşke ben atsaydım" dedikleri tweetleri sordu.
twitter.com

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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