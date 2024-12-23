"Keşke Ben Atsaydım" Dedikleri Birbirinden İkonik Tweetleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Twitter'da (X) bazen bir tweet öyle bir ironik patlama yapıyor ki, 'Keşke ben atsaydım!' diyorsunuz. Kimisi düşündüren, kimisi güldüren bu paylaşımlar gerçekten birer ustalık örneği desek abartmayız. Hadi, gelin birbirinden yaratıcı ve ikonik tweetlere göz atalım, bakalım hangisini beğeneceksiniz!