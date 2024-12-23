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Kadıköy Belediyesi'ndeki Timsah Heykellerinin Arkasındaki Büyük Yanlış Anlaşılmayı Biliyor muydunuz?

Kadıköy Belediyesi'ndeki Timsah Heykellerinin Arkasındaki Büyük Yanlış Anlaşılmayı Biliyor muydunuz?

Kadıköy
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 11:46

Kadıköy Belediyesi'nde yer alan timsah heykelleri, uzun yıllardır hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ancak bu heykellerin ardındaki hikaye, pek çok kişi tarafından yanlış anlaşılmış durumda. Aslında, bu heykellerin kertenkele olması gerekirken, yıllar süren bir çeviri hatası sonucu 'timsah' olarak anlaşılıp hayata geçirildiği ortaya çıktı. Bu ilginç tarihsel detayı, @tarihinsefiri hesabında Ercüment Sarıkaya bizlere anlattı.

Gelin beraber bakalım...

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Geçtiğimiz günlerde yazar ve araştırmacı Ercğment Sarıkaya, Kadıköy'ün göbeğinde bulunan bu timsahların hikayesini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde yazar ve araştırmacı Ercğment Sarıkaya, Kadıköy'ün göbeğinde bulunan bu timsahların hikayesini anlattı.

Normal şartlarda kertenkele olması gerekirken Türkçe'nin azizliğine uğrayan Kadıköy Belediyesi ve eski tarihçiler, bu timsah "geleneğini" devam ettirmiş.

Normal şartlarda kertenkele olması gerekirken Türkçe'nin azizliğine uğrayan Kadıköy Belediyesi ve eski tarihçiler, bu timsah "geleneğini" devam ettirmiş.

@tarihinsefiri isimli hesabında paylaştığı videoda, durumu şu şekilde açıklıyor.

Gelen yorumlarda bazıları da şu şekildeydi👇

Gelen yorumlarda bazıları da şu şekildeydi👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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