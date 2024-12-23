Kadıköy Belediyesi'ndeki Timsah Heykellerinin Arkasındaki Büyük Yanlış Anlaşılmayı Biliyor muydunuz?

Kadıköy Belediyesi'nde yer alan timsah heykelleri, uzun yıllardır hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ancak bu heykellerin ardındaki hikaye, pek çok kişi tarafından yanlış anlaşılmış durumda. Aslında, bu heykellerin kertenkele olması gerekirken, yıllar süren bir çeviri hatası sonucu 'timsah' olarak anlaşılıp hayata geçirildiği ortaya çıktı. Bu ilginç tarihsel detayı, @tarihinsefiri hesabında Ercüment Sarıkaya bizlere anlattı.

Gelin beraber bakalım...